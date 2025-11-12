Vuciç: Herkes Rusya İle Savaşa Hazırlanıyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Pink televizyonuna konuşan Vuciç, Fransa Genelkurmay Başkanı General Fabien Mandon'un, ordusunun "üç, dört yıl içinde bir şoka hazır olması" gerektiği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Vuciç, "Gerçekleri analiz ettiğimde, Avrupa ile Rusya arasındaki savaşın giderek daha belirgin hale geldiği sonucuna varıyorum. Bu boş bir haber değil. Herkes buna hazırlanıyor. Bunu son derece sorumlu bir general söyledi" ifadelerini kullandı.





Vuciç, ülkesinin de bu gerçeklik karşısında ordusunu güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.





Vuciç, Sırbistan'ın zor bir durumda kaldığını belirterek, "Diğer yandan, ordumuzu güçlendirmeye devam etmeliyiz. Akıllıca silarlanıyoruz. Ülkemizi korumak için yatırımlar yapmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.





Sırbistan lideri, Batı'nın Rusya ile doğrudan bir çatışmaya hazırlandığı yönündeki görüşünü daha önce de dile getirmişti. Vuciç'e göre, Batılı ülkeler Rusya ile "kara savaşı" yapmaya hazır değil, ancak uzaktan bir savaşa hazırlanıyorlar. Vuciç, "Bunun olacağını düşünüyorum. Bunun olmayacağını düşünenler yanılıyor. Batılı ülkeler şu anda hazır değil ama Rusya ile savaşa bazılarının görmek istediğinden daha hızlı hazırlanıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.





AB'den 800 Milyar Euroluk Savunma Planı





Vuciç'in açıklamaları, Avrupa Komisyonu'nun 800 milyar euroluk "ReArm AB" (AB'yı Yeniden Silahlanma) planını açıklamasının ardından geldi. Plan, AB ülkelerinin savunma harcamalarını artırmasını ve hava savunma sistemleri, füzeler, topçu silahları ve insansız hava araçları gibi askeri techizatlara büyük yatırımlar yapmasını öngörüyor. AB, Mart ayında yayınladığı "Savunma Beyaz Kitabı"nda Rusya'yı "temel bir tehdit" olarak nitelendirmiş ve kıtada "yüksek yoğunluklu bir savaş" senaryosunun mümkün olduğunu belirtmişti.