Samanyolu Haber /Sağlık / Vücudun korona virüse tepkisi tedavi sürecini yavaşlatıyor /03 Ağustos 2020 12:42

Vücudun korona virüse tepkisi tedavi sürecini yavaşlatıyor

San Francisco Üniversitesi’nden bilim insanları, insan vücudunun koronavirüse verdiği beklenmedik tepkinin enfeksiyonun tedavisini engellediğini saptadı.

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MedicalXpress sitesinin yayınladığı habere göre San Francisco Üniversitesi’nden bir bilim grubu, insan vücudunun koronavirüse verdiği beklenmedik tepkinin enfeksiyonun tedavisini engellediğini tespit etti.

Habere göre uzmanlar, koronavirüs bulaştıktan sadece birkaç dakika sonra vücudun virüse tepki vermeye başladığına ve aşırı mücadelenin ilaçların etkisini engelleyebildiği gibi hastalığın da ciddi seyretmesine yol açtığına inanıyor.

Araştırmada ayrıca Kovid-19 enfeksiyonuna karşı verilen bağışıklık tepkisinin, grip virüsüne verilen tepkiye göre çok farklı olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar bunun yanı sıra koronavirüsün hücrelere ulaştığı en kolay yolun solunum sistemi olduğunu, fakat virüsün protein dikenleri sayesinde diğer organların doku ve hücrelerine de kolayca zarar verebildiğini belirtiyor.
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