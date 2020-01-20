Samanyolu Haber /Gündem / Vücudunu tutabiliyor ve dik durabiliyor /20 Ocak 2020 12:41

Vücudunu tutabiliyor ve dik durabiliyor

2014 yılında geçirdiği kaza sonucu bitkisel hayata giren tiyatro oyuncusu Kenan Işık gözleriyle iletişim kurmaya başladı. Eşinin sağlık durumundan bahseden Beril Işık, "Vücudunu tutabiliyor ve dik durabiliyor." dedi.

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Tiyotro oyuncusu Kenan Işık, 2014 yılında saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşmüştü. 

Kazada başını yere vuran Işık, ameliyata alındı. Bir dönem tedavisi Almanya'da devam eden Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili uzun zamandır haber alınamıyordu.

TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" isimli programda Cengiz Semercioğlu, Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili olarak Beril Işık'ın mesajını aktardı. 

Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği kazadan sonra bitkisel hayata girmişti.

KENAN IŞIK'IN EŞİ: DAHA ÖNCE BUNLARI YAPAMIYORDU

Semercioğlu, Beril Işık'ın, şunları söylediğini belirtti: "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."
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