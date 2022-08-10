Samanyolu Haber /Dünya / Vücudunuzun pozisyonu ilacın etkisini belirliyor: En güçlü etki sağa yaslanınca /10 Ağustos 2022 12:13

Vücudunuzun pozisyonu ilacın etkisini belirliyor: En güçlü etki sağa yaslanınca

ABD'li bilim insanları, yutulan ilaçların ne kadar etkili olduğunu analiz etmek ve anlamak için yeni bir çalışma yayınladılar.

SHABER3.COM

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan ve duruşun midenin ilaçları nasıl emdiğini etkilediğini söyleyen yeni çalışma, ilacı sağ tarafınıza yatarken almanın etkilerini hızlandırdığını kendi yaptığı bir modelleme tekniği ile buldu.

Physics of Fluids dergisinde yayınlanan araştırma, insanların ağızdan aldıkları haplarda hangi duruşu benimsemeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğine dair kanıtlara katkıda bulunuyor.

İnsanlar sol tarafına yattıklarında mide çıkışı en yüksek seviyededir. Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırma, yerçekiminin etkisinin çok büyük olduğunu, sola yaslanmanın ise bir ilacın mideden çıkma hızını neredeyse sıfıra indirdiğini buldu.

BELİRGİN BİR ETKİ GÖSTERDİ
Özel teknikle elde edilen verilere göre, ayakta durmak daha fazla ilacın mideyi terk etmesine neden olurken, geriye yaslanmak kana karışmasını yüzde 50 artırdı. 

Ancak sağa yaslanmak en belirgin etkiye sahipti ve ilacın etkileşiminin iki katına çıkmasına neden oldu.

Araştırma hakkında konuşan, Profesör Rajat Mittal, “Ağızdan almak, ilaç uygulaması için en yaygın seçenek olmasına rağmen şaşırtıcı derecede karmaşıktır.”

Hap mideye ulaştığında, mide duvarlarının hareketi ve içindekilerin akışı, çözünme hızını belirler. Hapın özellikleri ve mide içeriği de önemli bir rol oynamaktadır.”

“Modellememiz, hapların oral yoldan verilmesinin ardındaki karmaşık fizyolojik süreçlere ilişkin yararlı ve benzersiz bilgiler sağlayabilen, ilaç çözünmesiyle ilgili biyolojik olarak ilgili veriler üretebilir” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vücudunuzun pozisyonu ilacın etkisini belirliyor: En güçlü... Sonraki Haber >>

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

Doktora saldıran kişi yine serbest

Doktora saldıran kişi yine serbest
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:26:47