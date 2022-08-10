Vücudunuzun pozisyonu ilacın etkisini belirliyor: En güçlü etki sağa yaslanınca

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan ve duruşun midenin ilaçları nasıl emdiğini etkilediğini söyleyen yeni çalışma, ilacı sağ tarafınıza yatarken almanın etkilerini hızlandırdığını kendi yaptığı bir modelleme tekniği ile buldu.







Physics of Fluids dergisinde yayınlanan araştırma, insanların ağızdan aldıkları haplarda hangi duruşu benimsemeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğine dair kanıtlara katkıda bulunuyor.





İnsanlar sol tarafına yattıklarında mide çıkışı en yüksek seviyededir. Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırma, yerçekiminin etkisinin çok büyük olduğunu, sola yaslanmanın ise bir ilacın mideden çıkma hızını neredeyse sıfıra indirdiğini buldu.





BELİRGİN BİR ETKİ GÖSTERDİ



Özel teknikle elde edilen verilere göre, ayakta durmak daha fazla ilacın mideyi terk etmesine neden olurken, geriye yaslanmak kana karışmasını yüzde 50 artırdı.





Ancak sağa yaslanmak en belirgin etkiye sahipti ve ilacın etkileşiminin iki katına çıkmasına neden oldu.





Araştırma hakkında konuşan, Profesör Rajat Mittal, “Ağızdan almak, ilaç uygulaması için en yaygın seçenek olmasına rağmen şaşırtıcı derecede karmaşıktır.”





Hap mideye ulaştığında, mide duvarlarının hareketi ve içindekilerin akışı, çözünme hızını belirler. Hapın özellikleri ve mide içeriği de önemli bir rol oynamaktadır.”







“Modellememiz, hapların oral yoldan verilmesinin ardındaki karmaşık fizyolojik süreçlere ilişkin yararlı ve benzersiz bilgiler sağlayabilen, ilaç çözünmesiyle ilgili biyolojik olarak ilgili veriler üretebilir” dedi.