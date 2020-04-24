Vuhan’da son ağır Koronavirüs hastası da iyileşti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, bugün basın brifinginde, “Az önce gelen bilgiye göre Vuhan’da, Koronavirüs hastalığı ağır seyreden son hasta iyileştirildi ve şu an itibariyle kentte böyle hastaların sayısı sıfıra eşit” açıklaması yaptı.







sol.org.tr'de yer alan habere göre Vuhan’ın yönetim merkezi olduğu Hubey eyaleti, 18 Nisan’da, epidemiyolojik düzeyi düşük olan bölge ilan edilmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun verdiği bilgiye göre, halihazırda bölge hastanelerinde 47 koronavirüs hastası kaldı. Bununla birlikte bölgede son 20 günde yeni vaka tespit edilmedi.





Vuhan’da, salgının ortaya çıktığı günden bu yana 50 binden fazla vaka tespit edilmişti. Hastaların yüzde 93’ü iyileşirken, 3 bin 869 kişi hayatını kaybetmişti.





Çin genelinde, son verilere göre, 57’sinin durumu ağır olmak üzere 915 hastanın tedavisi sürüyor. Ayrıca hastalarla yakın temasta olduğu saptanan 8 bin 300’den fazla kişi de sağlık uzmanlarının gözlemi altında tutuluyor.