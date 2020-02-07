Samanyolu Haber /Gündem / Vuhan'dan gelen kişilerle ilgili Bakan Koca'dan yeni açıklama /07 Şubat 2020 22:02

Vuhan'dan gelen kişilerle ilgili Bakan Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Bakan Koca, Çin'de koronavirüsün ortaya çıktığı yer alan Vuhan'dan Türkiye'ye getirilen kişilerden alınan ikinci numunelerin de negatif çıktığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan getirilen Türk vatandaşları ve uçaktaki sağlık personeline yapılan ikinci Koronavirüs testinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Çin'de Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Vuhan kentinde bulunan 42 kişi ve sağlık personeli olmak üzere toplam 61 kişiden alınan ikinci numunelerin de temiz çıktığı açıklandı,Bakan Koca'nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Çin’den her türlü canlı cansız hayvan ithalini geçici süre durdurma kararı aldık."

"Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı"

"Havalimanında termal kameralarla yapılan taramalar genişletildi."

"Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğine resmi yazı göndererek Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdik."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs salgını sonrasında Vuhan'da bulunan 42 kişi Türk Hava Kuvvetleri bağlısı A400M tipi kargo uçağıyla Türkiye'ye getirilerek uçuş ekibiyle beraber karantinaya alınmıştı. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün boyunca karantinada tutulacak olan ekibe çeşitli tetkikler uygulanmaya başladı.
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