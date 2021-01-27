Vuhan'dan korkunç iddia: Koronavirüs kurbanlarını böyle susturmuşlar

DSÖ ekibinin virüsün kökenini bulmak üzere gittiği ve zorunlu karantinadan çıkarak araştırmalarına başlamak üzere olduğu Vuhan'da yakınlarını Kovid-19'a kurban verenlerin sarsıcı iddiaları bir kez daha dünya gündemine oturdu. Koronavirüs salgınıyla ilgili hali hazırda en yetkin kurum olan Dünya Sağlık Örgütü, virüsün kökenini bulabilmek ve salgını durdurabilmek için uzman bir ekibi Çin'in Vuhan kentine yollamıştı.

DSÖ ekibinin Vuhan'a gidişi bir yıla yakın bir sürede gerçekleşebilirken dünyadan Çin'e, ekibin diplomatik yollarla engellendiği eleştirisi yöneltilmişti.

DSÖ'nün uzman ekibi Vuhan'a ulaştıktan sonra zorunlu karantinaya alınmış, karantina süresinin sona ermesiyle birlikte bugün itibarıyla araştırmalarına başlamıştı.





Öte yandan İngiliz medyasında yer alan bir habere göre Vuhan halkı koronavirüs nedeniyle kaybettikleri yakınlarına dair konuşmalarının Çin hükümeti tarafından engellendiğini ve 'susturulduklarını' iddia etti.





Gündeme bomba gibi düşen habere göre Vuhanlılar kovid-19'a kurban verdikleri akrabalarıyla ilgili yazışma ve paylaşımlarının Çin sosyal medya sitesi WeChat'ten kaldırıldığını ifade ettiler. Vuhanlı vatandaşlar bunun bir susturma operasyonu olduğunu söylediler.









Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yakınlarının oluşturduğu paylaşım gruplarında yapılan paylaşımların Çin hükümeti tarafından DSÖ yetkililerine karşı bir sıkıntı yaşamamak adına örtbas edildiği ifade ediliyor.





80 ila 100 ailenin oluşturduğu grup adına konuşan Zhang Hai, yapılan paylaşımların 10 gün önce hiçbir açıklama yapılmadan kaldırıldığını söyledi. Zhang Hai'nin babası salgının ilk dönemlerinde Kovid-19 şüphesiyle hayatını kaybetmişti.



