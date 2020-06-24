Samanyolu Haber /Dünya / Vuhan'dan salgın yayını yapan gazeteciye tutuklama /24 Haziran 2020 23:26

Vuhan'dan salgın yayını yapan gazeteciye tutuklama

Koronavirüsün çıkış merkezi olarak bilinen Çin'in Vuhan kentinden salgınla ilgili yayın yapan Çinli gazetecinin tutuklandığı ifade edildi.

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Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ilk ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde salgına ilişkin yayınlar yapan Çinli gazeteci Cang Can, toplumda karışıklığa neden olmak suçlamasıyla tutuklandı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, babası, Cang'ın Şanghay şehrinde tutuklandığını doğruladı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; şubat başında gittiği Vuhan'da, Covid-19 salgını hakkında naklen yayın yapan ve yetkililerin virüse karşı izlediği yöntemi eleştiren bir makale yazan 37 yaşındaki Cang'ın ailesine, cuma günü kızlarının "kavga çıkarma ve sıkıntıya neden olma" iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Cang'ın tutukluluk halinin, Şanghay'ın Pudong bölgesindeki savcılar tarafından onaylandığı kaydedildi.

Twitter ve YouTube'un kullanılmasına izin verilmeyen Çin'de Şanghay'da ikamet eden Cang, gittiği Vuhan'da tanık olduklarına dair Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında naklen yayın yapmıştı.

Hükümetin virüse karşı insan haklarını ihlal eden önlemler aldığını savunan ve yetkililerin, Vuhan'daki salgına verdiği tepkiyi eleştiren bir makale yazan Cang, yetkililerin, salgının şiddetinin üstünü örtüp örtmediğini sorgulamış ve ana akım medyada uygulanan sansürü dile getirmişti.

Asia News'in haberine göre, Cang, 13 Mayıs'ta yayımlanan son YouTube videosunda, Vuhan'da virüs nedeniyle insanların işlerini kaybetmesinden, yerel taksi şoförlerinin karşılaştığı zorluklardan ve kent sakinlerine polis tarafından gözdağı verildiğinden bahsetmişti.

Vuhan'da 15 Mayıs'ta gözaltına alınan bağımsız gazeteci Cang, memleketi Şanghay'daki Pudong bölge polis merkezine getirilmişti.
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