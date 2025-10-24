'Vuslatın Ardında' San Francisco’da ayakta alkışlandı

Montgomery Art Theater’da gerçekleştirilen programın sunuculuğunu ekranların tecrübeli ismi Kemal Gülen üstlendi.





Gecenin açılış konuşmasını ise İlahiyatçı Yazar Selçuk Camcı yaptı.





Camcı konuşmasında Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ufkuna ve sanata olan bakış açısına vurgu yaptı.





Camcı, konuşmasında Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ufkuna, sanat anlayışına ve insanlığa kattığı değerlere dikkat çekti:

“Hocaefendi, ufkuyla, inancıyla, aksiyonuyla ve yaşantısıyla hepimizin rehberiydi. Ona hepimiz çok şey borçluyuz. Yeryüzü mirasçılarının vasıflarını sayarken sekizinci vasıf olarak sanattan bahseder ve sanatın etkin tesir gücüne yürekten inanırdı. Her daim bu tür programların yapılmasını teşvik eder, sanatın diliyle hakikatin anlatılmasını önemserdi.”









Konuşmasının devamında Camcı, Hocaefendi’den aldıkları ilhamla dünyanın dört bir yanından gelen genç yeteneklerle, sanatın evrensel dili aracılığıyla unutulmaz bir program hazırladıklarını belirtti:





“Ümit Nağmeleri, ‘Vuslatın Ardından’ temasıyla bugün bizlerle olacak. Bizler de ev sahibi olarak başta IFLC organizasyon heyetine, Kemal Gülen Bey’e ve tüm gençlerimize burada ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz.”





Sanat ve Vefa Dolu Bir Gece

Program boyunca izleyiciler hem duygusal hem de anlam yüklü anlar yaşadı. Genç sanatçılar sahneye “Nâmın Duyulsun”şiiriyle çıkarak geceye sanatla yoğrulmuş bir vefa atmosferi kazandırdı.





Ardından sahnelenen tiyatro skeçlerinde, Hocaefendi’nin hayatındaki önemli dönüm noktaları etkileyici biçimde canlandırıldı.

Erzurum’daki çocukluk yıllarından Edirne’de başlayan manevi yürüyüşe, İzmir’deki gençlik dönemlerinden Burdur’daki sorgu günlerine ve “5. Kat Kura Çekimi” sahnesine kadar birçok kesit temsili olarak sahneye taşındı. İzleyiciler bu sahnelerde duygusal anlar yaşarken, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.









Gösterinin ilerleyen bölümlerinde hicret yolculuğuna çıkan adanmış ruhların hikâyesi dramatik sahnelerle sunuldu. Program, “Yeni Bir Dünya” adlı eserin hep birlikte seslendirilmesiyle sona erdi. Şarkının “Dönersek kalleşiz” dizeleri salonda yankılanırken, izleyiciler uzun süre alkışladı.





Farklı Ülkelerden Gençlerden Unutulmaz Performanslar

Tanzanya’dan Said, “Kime Ne” parçasıyla büyük beğeni topladı.

“Yoluna güller dökeriz, derdin bizim biz çekeriz

Yoluna güller ekeriz, sen üzülme biz çekeriz

Terk-i terk eder geçeriz

Kime ne, kime ne…”





dizeleri salonda uzun süre yankılandı. Said’in seslendirdiği “Sefinem” adlı eser de salonda derin bir sessizlik yarattı.

Tanzanyalı Amin ile Almanya’dan Melike’nin birlikte sunduğu “Önden Giden Atlılar” performansı ise, hayatlarını bir bavula sığdırarak bilinmez diyarlara hicret eden fedakâr gönül insanlarını sembolize etti. Bu sahne, birçok izleyiciyi gözyaşlarına boğdu.

Arnavutluk’tan Arseldi, “Hizmet Etmeye Geldik” parçasıyla sahne aldı. Yine Arnavutluk’tan Xhoni, “İnsanlığın Efendisi” adlı şarkısıyla salonu coşturdu. İzleyiciler uzun süre Xhoni’ye eşlik etti.









Mehtap, “Anne” türküsüyle, Kevser ve Hatice ise “Sen Mevlayı Sevende – Erler Demine” performanslarıyla büyük alkış aldı.

Ayhan, “Gönlümün Sultanı”, Alican, “Hatıran Yeter”, Esad ise “Uzayan Bir Şafak Sonrası” şarkılarıyla gecenin duygusal atmosferini tamamladı.





Tanzanyalı Sanatçı Said tekrar sahneye çıkarak, “Bu Adam Benim Hocam” dizelerini seslendirdiğinde salonda duygusal bir atmosfer oluştu.





Program, Enes ve Melike’nin birlikte seslendirdiği “Yeni Bir Dünya” parçasıyla sona erdi.





Etkinlik sonunda katılımcılar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.





Pek çok seyirci, gösterinin hem sanatsal yönü hem de duygusal atmosferiyle kendilerini derinden etkilediğini belirtti. ABD turnesi 25 Ekim’de New Jersey’de düzenlenecek final ile sona erecek.