'Vuslatın Ardından' ABD turnesi Dallas’taki duygu yüklü program ile başladı

Sunuculuğunu televizyon dünyasının tecrübeli ismi Kemal Gülen’in üstlendiği gecenin açılış konuşmasını Raindrop Derneği Direktörü Abdulkadir Akkuş yaptı. Akkuş, Hocaefendi’nin ufku, inancı, aksiyonu ve yaşantısıyla birçok insana rehberlik ettiğini belirterek şunları söyledi:





“Ona hepimiz çok şey borçluyuz. Yeryüzü mirasçılarının vasıflarını sayarken sekizinci vasıf olarak sanattan bahseder ve sanatın etkin tesir gücüne yürekten inanırdı. Her daim bu tür programların yapılmasını teşvik eder, sanatın diliyle hakikatin anlatılmasını önemserdi.”









Program boyunca izleyiciler hem duygusal hem de anlam yüklü anlar yaşadı. Genç sanatçılar, sahneye “Nâmın Duyulsun” şiiriyle çıkarak geceye sanatla vefa damgası vurdu. Ardından sahnelenen tiyatro skeçleri, Hocaefendi’nin hayatındaki önemli dönüm noktalarını etkileyici bir şekilde yansıttı.





Erzurum’da geçen çocukluk yılları, Edirne’de başlayan manevi yürüyüş, İzmir’deki gençlerle geçen dönemler, Burdur’da yaşanan sorgu günleri ve 5. katta yapılan kura çekimleri temsili sahnelerle anlatıldı. İzleyiciler, bu skeçlerde zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı.









Gösteride, hicret yolculuğuna çıkan adanmış ruhların hikâyesi de dramatik sahnelerle sunuldu. Programın sonunda “Yeni Bir Dünya” adlı eser hep birlikte seslendirilerek, daha adil bir dünyanın umudu vurgulandı. Gençlerin sahnede okuduğu, “Dönersek kalleşiz” sözleri ise geceye damga vurdu.





PROGRAM BEKLENTİLERİMİZDEN DAHA İYİ

Programa ailesiyle birlikte katılan Suheda Özdemir, ilk defa bir programdan bu kadar etkilendiğini ifade etti. Özdemir, Özellikle ‘Üç Şerefeli Cami Penceresi’ bölümünde gözlerinin dolduğunu belirterek, “ Hocaefendi’nin genç yaşta yaptıkları beni çok etkiledi.” dedi. Daha önce bu tarz etkinliği farklı ülkelerde organize eden bazı eğitim gönüllüleri bu program ile bir nostalji yaşadıklarını dile getirdi.









Dünya'nın çeşitli ülkelerinden gelen gençler, gösterileriyle izleyenleri duygulandırırken, zaman zaman da izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.





Tanzanya’dan Said, ‘Kime Ne’ parçası ile salondan büyük alkış aldı. Said’in

“Yoluna güller dökeriz , Derdin bizim biz çekeriz

Yoluna güller ekeriz , Sen üzülme biz çekeriz

Terk-i terk eder geçeriz

Kime ne,kime ne

Kime ne ah, kime ne” sözleri büyük ilgi gördü.





Genç sanatçı Ebubekir, “Bu adam benim Hocam” dizelerini okuduğunda salonda derin bir sessizlik hâkim oldu; seyirciler, adeta bir babaya sahip çıkıyormuşçasına duygulandı.





Tanzanyalı Amin’in “Önden Giden Atlılar” performansı ise, hayatlarını bir bavula sığdırıp bilinmez diyarlara hicret eden fedakâr gönül insanlarını sembolize etti. Bu sahne, salondaki birçok Hizmet gönüllüsünü hıçkırıklara boğdu.





Turne Stafford’da Devam Edecek

“Vuslatın Ardından” programı, Dallas’taki gösterinin ardından 12 Ekim’de Stafford Centre’da sahnelenecek.

Houston’daki etkinlik için biletler şu bağlantıdan temin edilebilir: