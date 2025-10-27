'Vuslatın Ardından' ABD turnesinde muhteşem final!

Felician Üniversitesi’nin Breslin Sahne ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programın sunuculuğunu ekranların tanınmış siması Kemal Gülen üstlendi.





“Hocaefendi’nin bize öğrettiği idealler ve aksiyonu yaşamaya devam ediyor”

Gecenin “Hoşgeldiniz” konuşmasını ise Kuzeydoğu Amerika Sivil Platformu Başkanı Dr. Erkan Ertosun, bir yıl önce 12 Ekim’de Ümit Nağmeleri programını misafir ederken, o günün teması Yeryüzü Mirasçıları olduğunu hatırlatarak “ Bir yıl önce, dünyanın dört bir yanından gelen arkadaşlarımız bize bir mesaj getirmişti, bu kadar yaşanan badirelere rağmen, zorluklara rağmen, zulümlere rağmen baskılara rağmen, bu hizmet dimdik ayakta ve durmadan devam ediyor mesajını getirmiştiler bize.”dedi. O programdan 8 gün sonra hepimizi derinden yaralayan bir hadise yaşadığımızı belirten Dr. Ertosun “Muhterem büyüğümüz Hocaefendi ruhunun ufkuna yürüdü. Onun ardından bir yıl geçmiş vaziyette ve programda beraberiz. Bu programın da teması Vuslatın Ardından ve kardeşlerimiz yine bizle beraberler. Sizlerde bu 1500 kişilik salonu yer kalmayacak şekilde ayakta kalacak şekilde tıklım tıklım doldurdunuz. Bugün bu duruşunuzla şu mesajı veriyorsunuz, evet Hocaefendi madden yanımızda değil, ama Hocaefendi’nin fikirleri ve Hocaefendi’nin bize öğrettiği idealler ve Hocaefendi’nin aksiyonu yaşamaya devam ediyor.”şeklinde konuştu.









Program boyunca izleyiciler hem duygusal hem de anlam yüklü anlar yaşadı. Genç sanatçılar, sahneye “Nâmın Duyulsun” şiiriyle çıkarak geceye sanatla vefa damgası vurdu. Ardından sahnelenen tiyatro skeçleri, Hocaefendi’nin hayatındaki önemli dönüm noktalarını etkileyici bir şekilde yansıttı.





Erzurum’da geçen çocukluk yılları, Edirne’de başlayan manevi yürüyüş, İzmir’deki gençlerle geçen dönemler, Burdur’da yaşanan sorgu günleri ve 5. katta yapılan kura çekimleri temsili sahnelerle anlatıldı.









İzleyiciler, bu skeçlerde zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı.





Gösteride, hicret yolculuğuna çıkan adanmış ruhların hikâyesi de dramatik sahnelerle sunuldu.





Programın sonunda “Yeni Bir Dünya” adlı eser hep birlikte seslendirilerek, daha adil bir dünyanın umudu vurgulandı. Gençlerin sahnede okuduğu, “Dönersek kalleşiz” sözleri ise geceye damga vurdu.









SEYİRCİLER YENİ BİR DÜNYA VE KİME NE? PARÇASINI İKİ DEFA TEKRARLATTILAR

Tanzanya’dan Said, ‘Kime Ne’ parçası ile salondan büyük alkış aldı. Said’in

“Yoluna güller dökeriz , Derdin bizim biz çekeriz

Yoluna güller ekeriz , Sen üzülme biz çekeriz

Terk-i terk eder geçeriz

Kime ne,kime ne





Kime ne ah, kime ne” sözleri büyük ilgi gördü. Said’in seslendirdiği bir başka parça Sefinem’de salonda derin bir sessizliğe sebep oldu. Seyirciler, programda “Kime Ne” ve “Yeni Bir Dünya” parçalarının tekrar söylenmesi için “Bir daha!” tezahüratında bulundu.





Tanzanyalı Amin’in ile Almanya’dan gelen Melike’nin “Önden Giden Atlılar” performansı ise, hayatlarını bir bavula sığdırıp bilinmez diyarlara hicret eden fedakâr gönül insanlarını sembolize etti. Bu sahne, salondaki birçok Hizmet gönüllüsünü hıçkırıklara boğdu.









Genç sanatçı Said, tekrar sahneye çıkarak “Bu adam benim Hocam” dizelerini okuduğunda salonda derin bir sessizlik hâkim oldu; seyirciler, duygusal anlar yaşadı.





Arnavutluktan Arseldi, ‘Hizmet Etmeye Geldik’ parçası ile sahne aldı. Yine Arnavutluktan Xhoni, ‘İnsanlığın Efendisi’ parçası ile salonu coşturdu. Salondakiler uzun süre Xhoni’ye eşlik etti. Tanzanyalı Lokman ise “Aç Açabildiğin Kadar Sineni”parçasını seslendirdi.





Mehtap, ‘Anne’ türküsü, Kevser ve Hatice Sen Mevlayı Sevende-Erler Demine, Ayhan, ‘Gönlümün Sultanı’, Alican, ‘Hatıran Yeter’, Esad’ın ‘Uzayan Bir Şafak Sonrası’ performansları uzun süre alkış aldı.





‘Yeni Bir Dünya’ parçasını seslendirmesi ile program sona erdi.





“BU PROGRAMLAR ELİMİZE KOLUMUZA CAN GETİRİYOR”

Program sonrası görüşlerini dile getiren Dr. İsmail Büyükçelebi ise program için ‘harika’ ifadesini kullandı.





Dr. Büyükçelebi, “ İnşallah bu programlarla Hocamız daha çok tanınacak. Eserlerinden, sohbetlerinden ve vaazlardan Allah’ın izniyle daha fazla istifade edilecek. Hizmetimiz gün be gün daha fazla canlanacak, bu programlar bizim için ümit kaynağı oluyor. Elimize kolumuza can getiriyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.”dedi.





Bir başka katılımcı Abdullah Birlik ise, 74 yaşında olduğunu ve bu gece tekrar tazelendiğini söyledi. Birlik, “Bu parçalar dinlediğimiz şeylerdi ama bu akşam bunları dinlemek bizi tekrar o günleri yaşattı. İnşallah, Hocamızın duaları an be an gerçekleşiyor. Gerçekleşmeye devam edecek inşallah.”şeklinde konuştu.



