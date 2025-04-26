Vuslatın Ardından, Avrupa Turnesi’ne Böblingen’de coşkulu bir başlangıç yaptı

















































































Vuslatın Ardından, Avrupa Turnesi, Hannover, Köln ve Rotterdam'da yapılacak programlarla devam edecek.









Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatını konu alan gösteri, Almanya'nın prestijli salonlarından Filderstadt Filderhalle'de gerçekleşti. Seyirciler zaman zaman gözyaşlarını tutamazken, zaman zaman da genç sanatçıların performanslarına eşlik etti.Bu yıl "Vuslatın Ardından" temasıyla sahneye taşınan gösteri, duygu dolu anlara ve derin anlamlara ev sahipliği yaptı.Gösteri, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin ruhunun ufkuna yürümesinin ardından şekillendirildi ve Hocaefendi'nin hayatından önemli kesitler tiyatro gösterileriyle sahneye taşındı.Hocaefendi'nin Erzurum, İzmir, Edirne'de yaşadıkları bazı olaylar sahneye yansıtılarak, davetlilere hoş bir nostalji yaşatıldı.Genç sanatçılar tarafından icra edilen ezgiler ve şiirler, izleyicilerin kalbine dokundu. Yenilik ve nostalji temalarının harmanlandığı sahne performansları, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gösteri boyunca izleyiciler hem duygulandı hem de zaman zaman tebessüm etti.Yaklaşık 2,5 saat süren etkinliğe yüzlerce kişi katıldı ve salon tamamen doldu. Programın sonunda izleyiciler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek ekibe teşekkürlerini sundu.Gösterinin ardından söz alan Böblingen Organizasyon Heyeti Başkanı Fatih Serdar Karaoğlan şöyle konuştu:"Fethullah Gülen Hocaefendi, yeryüzü mirasçılarının vasıflarını anlatırken sekizinci sıraya sanatı koyar; sanatın insan ruhuna dokunma ve derin izler bırakma gücüne vurgu yapar. Sanatla ilgili faaliyetleri önemser ve bu tür projeleri her zaman teşvik ederdi.” dedi.Karaoğlan, emeği geçen tüm ekibe ve geceyi yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.