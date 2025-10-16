'Vuslatın Ardından' Turnesi, Dallas’ın Ardından Houston’da sahne aldı

Stafford Centre’da gerçekleştirilen programın sunuculuğunu televizyon dünyasının tecrübeli ismi Kemal Gülen üstlendi. Gecenin açılış konuşmasını ise Raindrop Houston Derneği Direktörü Şeref Meral yaptı.





Meral konuşmasında, Hocaefendi’nin ufku, inancı, aksiyonu ve yaşantısıyla birçok insana rehberlik ettiğini belirterek şunları söyledi:





“Ona hepimiz çok şey borçluyuz. Yeryüzü mirasçılarının vasıflarını sayarken sekizinci vasıf olarak sanattan bahseder ve sanatın etkin tesir gücüne yürekten inanırdı. Her daim bu tür programların yapılmasını teşvik eder, sanatın diliyle hakikatin anlatılmasını önemserdi.”









Program boyunca izleyiciler hem duygusal hem de anlam yüklü anlar yaşadı. Genç sanatçılar, sahneye “Nâmın Duyulsun” şiiriyle çıkarak geceye sanatla vefa damgası vurdu. Ardından sahnelenen tiyatro skeçleri, Hocaefendi’nin hayatındaki önemli dönüm noktalarını etkileyici bir şekilde yansıttı.





Erzurum’da geçen çocukluk yılları, Edirne’de başlayan manevi yürüyüş, İzmir’deki gençlerle geçen dönemler, Burdur’da yaşanan sorgu günleri ve 5. katta yapılan kura çekimleri temsili sahnelerle anlatıldı. İzleyiciler, bu skeçlerde zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı.









Gösteride, hicret yolculuğuna çıkan adanmış ruhların hikâyesi de dramatik sahnelerle sunuldu. Programın sonunda “Yeni Bir Dünya” adlı eser hep birlikte seslendirilerek, daha adil bir dünyanın umudu vurgulandı. Gençlerin sahnede okuduğu, “Dönersek kalleşiz” sözleri ise geceye damga vurdu.





Tanzanya’dan Said, ‘Kime Ne’ parçası ile salondan büyük alkış aldı. Said’in

“Yoluna güller dökeriz , Derdin bizim biz çekeriz

Yoluna güller ekeriz , Sen üzülme biz çekeriz

Terk-i terk eder geçeriz

Kime ne,kime ne

Kime ne ah, kime ne” sözleri büyük ilgi gördü.





Genç sanatçı Ebubekir, “Bu adam benim Hocam” dizelerini okuduğunda salonda derin bir sessizlik hâkim oldu; seyirciler, adeta bir babaya sahip çıkıyormuşçasına duygulandı.









Tanzanyalı Amin’in “Önden Giden Atlılar” performansı ise, hayatlarını bir bavula sığdırıp bilinmez diyarlara hicret eden fedakâr gönül insanlarını sembolize etti. Bu sahne, salondaki birçok Hizmet gönüllüsünü hıçkırıklara boğdu.





‘ÇOK DUYGUSAL BİR PROGRAM OLDU’

Programa katılan Sadirbek Saliev programda özellikle Hocaefendi’nin 5.Kat Kura Çekimi skecinden çok etkilendiğini ifade etti. Saliev, geçmişte abilerin kura ile tayin edilmesinin kendisini çok etkilendiğini belirterek ‘Abilerimiz küheylanlar gibi sahabeler gibi gittiğini anlatan o sahne benim için çok etkiliydi.’şeklinde düşüncelerini dile getirdi.









Bir diğer seyirci Mücahit Avcı ise programda en çok ‘Bu Adam Benim Hocam’ şarkısından etkilendiğini ifade etti. Avcı, “Gitti gül gitti bülbül, ister ağla ister gül.” Şeklinde duygularını dile getirdi.





Sümeyra Civelek isimli seyirci ise, program boyunca göz yaşlarını tutamadığını söyledi.





Emeği geçen herkese teşekkür eden Civelek, annesine Orta Asya’ya gitmek istediğini anlatan öğretmen skecini çok beğendiğini belirtti. Civelek “Çok anneler bu durumu yaşamıştır.”şeklinde duygularını dile getirdi.





HOCAEFENDİ HİÇ ARAMIZDAN AYRILMAMIŞ GİBİ HİZMET EDİYORUZ

Cevdet Şeker isimli seyirci ise “Bunca bir hizmet hayatının özeti sayılabilecek Yeni Bir dünya şarkısının ayrıca önemli olduğunu” belirtti. Bu süreçte Hizmet insanlarının kendilerini hızlı toparladıklarına dikkat çeken Şeker. “Yine dava arkadaşlarımız ile birlikte sanki Hocaefendi hiç aramızdan ayrılmamışçasına hareket ettiklerini” söyledi.









Genç öğrenciler ise çocukluklarından beri ‘Yeni bir Dünya’ ile büyüdüklerini ve bunu her duyduklarında çok etkilendiklerini ifade etti.





Cevdet Şeker isimli seyirci ise “Bunca bir hizmet hayatının özeti sayılabilecek Yeni Bir dünya şarkısının ayrıca önemli olduğunu” belirtti. Bu süreçte Hizmet insanlarının kendilerini hızlı toparladıklarına dikkat çeken Şeker. “Yine dava arkadaşlarımız ile birlikte sanki Hocaefendi hiç aramızdan ayrılmamışçasınahareket ettiklerini” söyledi.