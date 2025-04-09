Samanyolu Haber /Gündem / 'Vuslatın Ardından': Ümit Nağmeleri’nden Hoacefendi için özel program /09 Nisan 2025 09:57

'Vuslatın Ardından': Ümit Nağmeleri’nden Hoacefendi için özel program

Ümit Nağmeleri, 2025 yılı kültürel etkinlik takvimi kapsamında, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’ye ithafen hazırlanan “Vuslatın Ardından” adlı özel programla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

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Vuslatın Ardından ismi verilen özel program, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 20 farklı noktada sahne alacak.

SANATIN DİLİNDEN HOCAEFENDİ
Sanatın evrensel diliyle bir vefa ve hatırlayış yolculuğu sunmayı amaçlayan programda; ilahiler, naatlar, şiirler, kısa tiyatro sahneleri ve Hocaefendi’nin kendi sesinden yapılan özel alıntılarla, onun ilme, insanlığa ve Allah’a olan bağlılığı, özlemleri ve mücadeleyle örülmüş hayat yolculuğu izleyiciye aktarılacak.

Farklı ülkelerden gelen genç sanatçıların sahne alacağı bu anlamlı etkinlik, duygu yüklü anlatımıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Programda sahnelenen eserler, hem bireysel hem toplumsal hafızada derin izler bırakan bir hayatın sanatsal yansıması olarak tasarlandı.

Avrupa Turnesi Takvimi:
• 25 Nisan 2025 – Böblingen
• 27 Nisan 2025 – Hannover
• 1 Mayıs 2025 – Köln
• 3 Mayıs 2025 – Rotterdam (Gala Programı)

Avrupa turnesinin ardından, “Vuslatın Ardından” programı ABD’nin çeşitli eyaletlerinde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.



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