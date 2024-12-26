Wagner’in kurucusu Prigojin’in şirketleri devredildi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Prigozhin’in sahibi olduğu Concord M LLC şirketler grubu yeni sahibinin kontrolüne geçti.





28 Kasım 2024 itibarıyla şirketin hisselerinin %100’ü, St. Petersburg’da ikamet eden Roman Kozlov tarafından devralındı.





Kozlov hakkında sınırlı bilgi





Roman Kozlov hakkında kamuya açık veriler sınırlı. Kendisi serbest meslek sahibi veya bireysel girişimci olarak kaydedilmiş değil. Diğer iş faaliyetlerine dair bir bilgi de bulunmuyor.





Prigozhin'in Wagner Paralı Askerlerinin de bağlı olduğu Concord M şirketi 2007 yılında St. Petersburg'da kurulmuştu. Savunma Bakanlığı bünyesinde ve büyük etkinliklere yönelik yemek hizmetleri sunuyordu. 2023 yılındaki isyan olayı sonrası yönetim ile Prigojin’in arası açılmıştı.





Yevgeny Prigozhin, Wagner Grubu’nun kurucusu olarak biliniyor ve geçmişte çeşitli yaptırımlara maruz kaldı. Yakın zamanda, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui’de, Prigozhin ve Wagner komutanı Dmitry Utkin anısına bir anıt açılışı gerçekleşmişti.