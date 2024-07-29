Samanyolu Haber /Dünya / Wagner savaşçıları ve Tuaregler karşı karşıya! /29 Temmuz 2024 14:25

Wagner savaşçıları ve Tuaregler karşı karşıya!

Kuzey Mali'deki silahlı gruplardan oluşan bir koalisyon ile Cezayir sınırı yakınında Tuareg isyancılarıyla girdiği çatışmada, Rus Wagner grubuna ait üst düzey komutanların da aralarında olduğu çok sayıda paralı askerin öldüğü bildirildi.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

PMC "Wagner" Mali'deki askerlerinin ölümünü doğruladı. Ölenler arasında Mali birliklerine ait kişilerde bulunuyor. Wagner telegram kanalından yapılan açıklamada, Mali'deki Tuareg isyancılarıyla yapılan savaşlarda çok sayıda savaşçının öldüğünü bildirdi.

Savaşlara katılan ve Rus Wagner savaşçılarından ölenlerin kesin sayısı verilmedi. Fakat telegram kanalları 80'den fazla PMC askerinin öldüğü bildiriyor.

Ayrılıkçı Tuareg Asileri sözcüsü Mohamed El-Mawloud Ramazan, bazı Malili askerlerin ve Wagner PMC savaşçılarının teslim olduğunu ve esir alındığını açıkladı.

Yakalanan paralı askerler arasında Wagner PMC'nin kurucusu Yevgeny Prigozhin’in haleflerinden biri olduğu iddia edilen Lotus adıyla tanınan Anton Elizarov’un olduğu bildirildi. Askeri blog yazarı Boris Rozhin, bu kişilerin değiş tokuş edildiğini bildirdi.

Wagner’e göre çatışmalar 22-27 Temmuz tarihleri arasında Tin-Zautin köyü yakınlarında gerçekleşti. Bunlara Mali Silahlı Kuvvetleri (FAM) askerleri ve komutan Sergei Shevchenko liderliğindeki 13. saldırı müfrezesi "Wagner" askerleri katıldı.

Wagner, ilk gün "Pruda grubunun" "karşı grupların çoğunu yok ettiğini ve geri kalanını kaçtırdığını", ancak kum fırtınası sırasında sayılarını 1.000 kişiye çıkarmayı başardığını iddia ediyor. Bu bağlamda, Wagner PMC komutanlığı savaş alanına ek kuvvetler konuşlandırdı ve 25 Temmuz'daki saldırı püskürtüldü.

Sonraki iki gün içinde yerel gruplar "ağır silahlar, İHA'lar ve intihar araçlarının kullanıldığı büyük saldırıların sayısını artırdı." 27 Temmuz'da "Prud grubu"ndan yalnızca üç savaşçının hayatta kaldığını belirten son telsiz konuşmaları alındı. Wagner, 13. saldırı müfrezesinin komutanı Sergei Shevchenko'nun savaşta öldüğünü doğruladı.
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