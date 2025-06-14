Samanyolu Haber /Dünya / Wall Street Journal perde arkasını yazdı: Netanyahu Trump'ı nasıl ikna etti? /14 Haziran 2025 19:46

Wall Street Journal perde arkasını yazdı: Netanyahu Trump'ı nasıl ikna etti?

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilk etapta karşı çıkan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra bu operasyonlara destek verdi. Amerikan basını, Washington'daki bu fikir değişikliğinin perde arkasını yazdı.

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İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrası bölgede tansiyon yükselirken, ABD’nin sürece nasıl dâhil olduğu da netleşmeye başladı.

Wall Street Journal’a göre, ABD Başkanı Donald Trump ilk aşamada Tel Aviv’i durdurmaya çalıştı. Trump’ın açıklamaları da bu tutumunu yansıtıyordu.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerde saldırıya karşı olduğunu açıkça dile getirdi.

Diplomasiye şans tanınmasını isteyen Trump’a, Netanyahu “Bekleyemeyiz” yanıtını verdi.

60 günlük anlaşma sürecinin sona erdiğini hatırlatan Netanyahu, artık İsrail’in kendini savunmak için harekete geçmesi gerektiğini savundu.

Trump sonunda yeşil ışık yaktı

Görüşmelerden sonuç alınamayınca Trump, ABD’nin İsrail’in önünde durmayacağını belirtti.

Ancak Amerikan ordusunun saldırıya doğrudan katılmayacağını da vurguladı.

Beyaz Saray kaynaklarına göre Netanyahu, Trump’ı İran’ın gerçek bir nükleer anlaşmayı hiçbir zaman kabul etmeyeceğine ikna etti.
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