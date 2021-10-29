Samanyolu Haber /Gündem / Wall Street Journal'den çarpıcı Erdoğan yorumu: ‘Biden’ın programı kesinleşti ama...’ /29 Ekim 2021 11:00

Wall Street Journal'den çarpıcı Erdoğan yorumu: ‘Biden’ın programı kesinleşti ama...’

ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci yurt dışı temasları öncesinde Wall Street Journal kapsamlı bir analiz yazdı.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın ikinci yurt dışı seyahati ve temasları öncesinde Wall Street Journal, olası senaryoları ve görüşmeleri masaya yatırdı. Wall Street Journal, Biden’ın ajandasının çok yoğun olacağını aktarırken Biden ile Erdoğan’ın görüşmesiyle ilgili de yorumda bulundu.

Biden’ın ABD müttefikleriyle ilişkisini kuvvetlendirme amacı içerisinde olacağı belirtilirken, ABD Başkanı’nın iç siyasette sıkıntılı günler geçirdiği de belirtildi. Biden’ın İtalya ve İskoçya’yı kapsayacak 5 günlük temaslarında Erdoğan ile görüşmesinin de gündemde olduğu hatırlatıldı.

Wall Street Journal, Biden’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmelerinin kesinleştiğini hatırlatarak, Erdoğan ile ilgili görüşmenin detaylarının henüz belli olmadığını aktardı.

Makalede, “Erdoğan diğer ülkelerin liderleriyle de görüşecek. Beyaz Saray henüz bu haftanın başında ABD ve diğer ülkelerin büyükelçilerini sınır dışı etme tehdidinde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile masaya oturup oturmayacağına dair bir açıklama yapmadı. Son yıllarda ABD-Türkiye ilişkileri Suriye’deki savaşta farklı isteklerle, Türkiye’deki insan hakları sorunlarıyla ve Ankara’nın Rusya’dan hava savunma sistemi satın almasıyla sarsıntı yaşadı” yorumu yapıldı.
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