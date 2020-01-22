Walter soykırım kurbanları için İsrail'e gitti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier iki günlük ziyaret için İsrail'e gitti. Steinmeier soykırım kurbanları anısına beşinci kez düzenlenecek Dünya Holokost Forumu'na katılacak.







Almanya Cumhurbaşkanı İsrail'de bugün İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'le bir araya geldi. Burada ziyaretçi defterine yazdığı mesajda, "Bir uzlaşma işareti olarak Dünya Holokost Forumu'na ülkem ve bana yapılan daveti şükran ve tevazu ile kabul ediyorum" dedi.





Steinmeier görüşme sonrasında soykırımdan kurtulanlar ile çocuklarının psikolojik destek aldığı merkezi de ziyaret etti. Burada Holokost mağdurları ve onların çocuklarıyla görüşen Steinmeier'e göre Nasyonal Sosyalizm döneminde milyonlarca Yahudi'nin öldürülmesinin sorumluluğunu taşıyan Almanlar günümüzde antisemitizme karşı harekete geçme konusunda da sorumluluğa sahip.





Almanya Cumhurbaşkanı Perşembe günü Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 75'inci yıl dönümü nedeniyle Yad Vaşem anıtındaki törene katılarak bir konuşma yapacak. Törene Steinmeier'in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Prens Charles'ın da aralarında bulunduğu 50'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile temsilcilerinin katılması bekleniyor.





Auschwitz'te 1940 -1945 yılları arasında 1,5 milyona yakın insan katledildi. Kampta esir tutulanlar, 27 Ocak 1945 tarihinde Sovyet askerleri tarafından kurtarıldı.





Antisemitizmle mücadele kampanyası





Dünya genelinden devlet ve hükümet başkanları internette başlatılan antisemitizm karşıtı kampanyaya da destek verdi. 1944 yılında 13 yaşındayken Auschwitz toplama kampında yaşamını yitiren Macar Eva Heyman anısına Instagram'da açılan hesaba dünya genelinden destek geliyor. "Eva'nın hikayesi" adlı hesap antisemitizmle mücadele için yürürlüğe geçirilen bir proje. Söz konusu hesapta Eva'nın mutlu başlayan ve sonra kabusa dönüşen hayat hikayesi anlatılıyor.