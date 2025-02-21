Samanyolu Haber /Dünya / Waltz: Rusya ve ABD’nin çıkarları örtüşüyor /21 Şubat 2025 11:25

Waltz: Rusya ve ABD’nin çıkarları örtüşüyor

Suudi Arabistan’da Rus ve Amerikan heyetlerin gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’dan, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda Rusya ve ABD’nin çıkarlarının örtüştüğü açıklaması geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABERÇCOM - MOSKOVA

Fox News’e yaptığı demeçte Mike Waltz, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda Rusya ve ABD’nin çıkarlarının örtüştüğünü söyledi.

Waltz, Moskova ve Washington’un Ukrayna’da çözüm arayışında olduğunu belirterek, “Savaşı durdurma konusunda çıkarlarımızın örtüştüğünü düşünüyorum. Elbette Rusya, Ukraynalılarla hala görüş ayrılıklarına sahip, ancak bu noktada iki tarafı birbirine yaklaştırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılan bu görüşmeleri, “tarihi bir ilk adım” olarak nitelendiren Waltz, sürecin Başkan Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı tarihi telefon görüşmesi ve Moskova’nın ABD vatandaşı Marc Fogel’in iadesine ilişkin güven artırıcı adımlarla başladığını ifade etti.

“Trump’ın Yaptıkları Kimseyi Şaşırtmamalı”

Waltz, Trump’ın çatışmayı sonlandırma konusunda her zaman hazır olduğunu ve bunu defalarca dile getirdiğini belirtti. Eski ABD yönetiminin bu konuda herhangi bir çözüm arayışına girmediğini vurgulayan Waltz, “Şimdi ise Başkan Trump, güç ve liderlikle birlikte sert diplomasiyi de sürdürerek bir lider olarak yapması gerekenleri yapıyor. Bu kimseyi şaşırtmamalı” ifadelerini kullandı.

Waltz, ABD’nin Ukrayna’nın güvenliği için çok önemli adımlar attığını ve Kiev’e yapılan finansal yardımların geri ödenebilmesi için yeraltı kaynaklarının kullanımı konusunda bir anlaşma yapmayı makul bulduğunu söyledi. Bu anlaşmanın, Ukrayna’ya ABD ile eş yatırımcı olma fırsatı sunduğunu belirten Waltz, Kiev’in bu anlaşmayı imzalama fikrinden vazgeçmesinin ABD yönetimini üzdüğünü de sözlerine ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Waltz: Rusya ve ABD’nin çıkarları örtüşüyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:17:54