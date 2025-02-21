Waltz: Rusya ve ABD’nin çıkarları örtüşüyor

SAMANYOLUHABERÇCOM - MOSKOVA





Fox News’e yaptığı demeçte Mike Waltz, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda Rusya ve ABD’nin çıkarlarının örtüştüğünü söyledi.

Waltz, Moskova ve Washington’un Ukrayna’da çözüm arayışında olduğunu belirterek, “Savaşı durdurma konusunda çıkarlarımızın örtüştüğünü düşünüyorum. Elbette Rusya, Ukraynalılarla hala görüş ayrılıklarına sahip, ancak bu noktada iki tarafı birbirine yaklaştırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılan bu görüşmeleri, “tarihi bir ilk adım” olarak nitelendiren Waltz, sürecin Başkan Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı tarihi telefon görüşmesi ve Moskova’nın ABD vatandaşı Marc Fogel’in iadesine ilişkin güven artırıcı adımlarla başladığını ifade etti.Waltz, Trump’ın çatışmayı sonlandırma konusunda her zaman hazır olduğunu ve bunu defalarca dile getirdiğini belirtti. Eski ABD yönetiminin bu konuda herhangi bir çözüm arayışına girmediğini vurgulayan Waltz, “Şimdi ise Başkan Trump, güç ve liderlikle birlikte sert diplomasiyi de sürdürerek bir lider olarak yapması gerekenleri yapıyor. Bu kimseyi şaşırtmamalı” ifadelerini kullandı.Waltz, ABD’nin Ukrayna’nın güvenliği için çok önemli adımlar attığını ve Kiev’e yapılan finansal yardımların geri ödenebilmesi için yeraltı kaynaklarının kullanımı konusunda bir anlaşma yapmayı makul bulduğunu söyledi. Bu anlaşmanın, Ukrayna’ya ABD ile eş yatırımcı olma fırsatı sunduğunu belirten Waltz, Kiev’in bu anlaşmayı imzalama fikrinden vazgeçmesinin ABD yönetimini üzdüğünü de sözlerine ekledi.