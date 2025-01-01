Samanyolu Haber /Dünya / Washington 1,25 milyar dolar yardım planladı 2,5 milyar onayladı /01 Ocak 2025 13:15

Washington 1,25 milyar dolar yardım planladı 2,5 milyar onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını duyurdu.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Biden, “Talimatım doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletleri, başkanlık görev sürem boyunca Ukrayna’nın bu savaştaki pozisyonlarını güçlendirmek için durmaksızın çalışmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Joe Biden yönetimi, geçen hafta Ukrayna’ya yeni bir askeri yardım paketi açıklanacağını duyurmuştu. Yardım paketinin toplam tutarının 1,25 milyar dolar olması planlanmıştı.

Ayrıca 12 Aralık’ta Biden, Ukrayna’ya yönelik yeni askeri yardım paketini onayladığını açıklamıştı. Aynı ay içerisinde Pentagon’a, Ukrayna ordusuna yapılan askeri teslimatları artırma talimatı verdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Beyaz Saray’ın, Kongre tarafından onaylanan tüm kaynakları, Donald Trump’ın yemin törenine kadar Ukrayna’ya ulaştırmayı hedeflediğini söyledi.

Yardım paketinin ayrıntıları

Biden’in açıklamasında, Pentagon’un Ukrayna’ya yüz binlerce top mermisi ve füze sağlamaya hazırlandığı belirtildi.

1,25 milyar dolar Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarına ayrılacak, 1,22 milyar dolar ise Ukrayna Güvenlik Yardımı İnisiyatifi (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI) kapsamında kullanılacak. USAI, ABD’li üreticilerden silah alımını öngörüyor. 

Biden, “Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın yaklaşan kış aylarında pozisyonlarını güçlendirmek amacıyla yüz binlerce top mermisi, binlerce füze ve yüzlerce zırhlı araç tedarik sürecinde” dedi.

Associated Press’in haberine göre yardım paketinde şu silah ve mühimmatlar yer alacak: NASAMS ve HAWK hava savunma sistemleri için mühimmat, Taşınabilir hava savunma sistemi Stinger için füzeler, 155 mm ve 105 mm çapında topçu mühimmatları.
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