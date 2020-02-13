Washington-Ankara arasında sürpriz yakınlaşma; Yaptırım kararı kaldırıldı!

Suriye’nin İdlib kentinde 5 Türk askerinin şehit olmasının ardından Washington-Ankara hattında yakınlaşma yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Dün İdlib’de hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Esad rejimi ve Rusya’nın saldırıları durmalı. Bu saldırıya karşı atılacak adımları koordine etmek için Jim Jeffrey’i Ankara’ya yolladım. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” demişti.





Yahoo Finance’in haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonu nedeniyle uyguladığı yaptırımları kaldırdı.





ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ekim 2019’da üç bakan ve iki bakanlığı yaptırım listesine almıştı. Barış Pınarı Harekâtı’nın IŞİD’i yenme kampanyasını baltaladığı, sivilleri tehlikeye attığı ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği ifade edilmişti.





Ardından ABD Hazine Bakanlığı tarafından, Akar, Soylu ve Dönmez kara listeye alındı. 3 bakanın ABD’de varlıkları dondurulmuş ve bu bakanlarla ABD’nin ya da ABD ile bağlantılı kurum ve kişilerin işlem yapmasına yasak getirilmişti.





Yaptırım listesine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı da kurumsal olarak dahil edilirken; Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin atılan adımın Türkiye’nin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasını engellememesi için bazı lisansları işleme koyabileceği belirtilmişti.