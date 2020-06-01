Samanyolu Haber /Dünya / Washington’da 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi /01 Haziran 2020 20:06

Washington’da 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD’nin Minnesato eyaletine bağlı Minnieapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından çıkan protestolar tüm ülkeye yayıldı. Artan gerginliğin ardından ABD’nin başkenti Washington’da 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Minneapolis'te siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan gerginlik, devam ediyor. Çatışmaların artmasıyla hafta sonu bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Eylemlerin sona ermemesi üzerine Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, bugün yerel saatle 19.00'da 2 günlük sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyurdu.

Belediye Başkanı Muriel Bowser açıklamasında, eylemcilerin, ifade özgürlüğünü kullanma hakları olduğunu ancak şehri yağmalamaya hakları olmadığını belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI EYLEMLERDE TUTUKLANAN KIZIYLA İLGİLİ KONUŞTU

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 25 yaşındaki kızı Chiara'nın eylemlerde tutuklanması üzerine “Daha iyi ve daha huzurlu bir dünya görmek istiyor” yorumunda bulundu. Bill de Blasio, “Kızımı çok seviyorum. Onunla onur duyuyorum. O çok iyi bir insan. Sadece dünyada iyilik yapmak istiyor. Daha iyi ve huzurlu bir dünya görmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Bill de Blasio ve eşi, kızları Chiara'nın tutuklandığını öğrendiklerinde, ondan olan biteni anlatmasını istediklerini belirtti ve, “Yaptığı her şeyin barışçıl, saygılı bir protesto ruhuna uygun olduğuna inanıyor. Tüm olayı ayrıntılı bir şekilde bana anlattı, barışçıl bir şekilde hareket etmiş” dedi.

250’DEN FAZLA KİŞİ TUTUKLANDI

New York’ta dün gece düzenlenen protestolarda 250'den fazla kişi tutuklandı. New York Polis Departmanı, dün gece protestolarda 250'den fazla kişinin tutuklandığını, 7 polis memurunun ise yaralandığını açıkladı.

Departman, protestolar sırasında çok sayıda aracın hasar gördüğünü de bildirdi. Polis Departmanı, tutuklamaların ağırlıklı olarak Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde yapıldığını duyurdu.
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