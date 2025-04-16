Samanyolu Haber /Dünya / Washington’dan Zelenskiy’e tepkiler artıyor /16 Nisan 2025 11:48

Washington’dan Zelenskiy’e tepkiler artıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD’ye yönelik eleştirilerine sert tepki ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’ten geldi. Vance, Zelenskiy’in ABD’nin Rusya’nın eylemlerini meşrulaştırdığı yönündeki açıklamalarını “saçmalık” olarak değerlendirdi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Vance, Zelenskiy’in çıkışını UnHerd haber sitesine yaptığı değerlendirmede yorumladı. “Zelenskiy’in, şu anda tüm hükümetini ayakta tutan ve askeri mücadelesini sürdüren Amerikan yönetimi hakkında Rusların tarafını tuttuğunu söylemesi kendine özgü bir saçmalık. Bunun yapıcılıkla uzaktan yakından ilgisi yok,” dedi.

Ukrayna krizinin çözümü için hem Rusya’nın hem de Ukrayna’nın stratejik bakış açılarını anlamanın önemine dikkat çeken Vance, “Eğer çatışmayı sona erdirmek istiyorsak, iki tarafın da neye ulaşmak istediğini kavramamız gerekiyor,” ifadelerini kullandı. Vance, ABD’nin barış sürecine katkı sağlayabilmesi için Moskova’nın kırmızı çizgilerini iyi analiz etmesi ve Kiev’in hedeflerini doğru şekilde anlaması gerektiğinin altını çizdi.

“Bir savaşı başlatırken onu kazanacağınızdan emin olmalısınız”

Aynı şekilde ABD Başkanı Trump’da Kiev yönetimine tepkili. Ukrayna’nın Rusya ile savaşında sorumluluğun büyük kısmını Zelenskiy ve eski Başkan Joe Biden’a yükleyerek, 2020 başkanlık seçimlerinin “çalınmış olmasının” bu savaşın önünü açtığını savundu. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Seçim sonuçları çalınmamış olsaydı bu savaş asla başlamazdı. 

Gerginliğin fitilini ateşleyen gelişme, Zelenskiy’nin CBS kanalındaki 60 Minutes programına katılması oldu. Zelenskiy, ABD’nin Ukrayna’ya daha fazla Patriot hava savunma sistemi göndermemesini eleştirerek, “Eğer gerçekten stratejik ortaklarsak, bu sistemleri sağlamamanızın mantığını anlamıyorum,” dedi. Ayrıca, ABD’de Rusya yanlısı anlatıların etkili olduğunu belirterek, Trump’ı dolaylı yoldan Rusya’nın söylemlerine yakın durmakla suçladı.

Trump, Zelenskiy’nin açıklamalarını “Demokratların medyadaki propaganda kampanyasına açık destek” olarak yorumladı. CBS ve bağlı olduğu medya kuruluşu Paramount’a dava açacağını belirten Trump, 60 Minutes programını “yalan haber ve siyasi manipülasyon” ile suçladı. Gerginlik bununla da sınırlı kalmadı. Ukrayna’nın, ABD tarafından önerilen ekonomik iş birliği anlaşmasını reddetmesi Washington-Kiev hattındaki tansiyonu daha da artırdı. 11–12 Nisan tarihlerinde yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı. Reuters’a konuşan kaynaklar, müzakereleri “çok çatışmalı” olarak nitelendirdi.

Trump ise bu gelişmelere, “Bir savaşı başlatırken onu kazanacağınızdan emin olmalısınız. Rusya gibi 20 kat daha büyük bir ülkeyle savaşa giriyorsanız, sonra da insanlardan füze bekliyorsunuz,” sözleriyle karşılık verdi.
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