Washington, İHA teknolojisini Moskova’nın ele geçirmesinden endişeli

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya’dan ise Karadeniz'e düşen Amerikan insansız hava aracının kalıntılarını çıkarabiliriz teklifi geldi.





Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rus uzmanların Karadeniz'e düşen Amerikan taktik saldırı uçağı MQ-9 Reaper'ın enkazını sudan çıkarmaya çalışabileceklerini söyledi.





Amerikan basını ise Rusya’nın denize düşen İHA’nın enkazına ulaşarak ABD’ye ait İHA teknolojisine sahip olabileceğini iddia etti.





Newsweek dergisine konuşan ABD Ordusu’nden emekli Yarbay Alaksander Vindman, Rusya'nın MQ-9 insansız hava aracı enkazını ele geçirebileceğinden ve Amerikan teknolojisine erişebileceğinden endişe edildiğini söyledi.





32 milyon dolar değerindeki, Amerikan İHA’sının 7 km irtifadan denize düşmesi İHA'nın birkaç parçaya ayrılmasına neden oldu. Rusya, son model Amerikan İHA’sının kalıntılarını ele geçirerek, bu yeni teknolojiyi elde etmek isteyecektir.





SU-27 uçakları önleme yapması sonucu düştü





ABD Silahlı Kuvvetleri Avrupa Komutanlığı, ABD’ye ait MQ-9 Reaper İHA’sının Karadeniz üzerinde yaptığı uçuş sırasında iki Rus Su-27 savaş uçağının önleme yapmasıyla ani bir manevra sırasında pervanesi hasar aldı ve Karedeniz’e düştü. Başka bir versiyona göre ise Su-27 uçaklarından akıtılan yakıt ile kamera alım mesafesi önlendi ve İHA ve irtifa kaybetti.





Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise bir Amerikan insansız hava aracının Kırım üzerinde transponderler kapalı olarak uçtuğunu ve hava sahası kullanım rejimi alanının sınırlarını ihlal ettiğini belirtti. Rus uçaklarının her hangi bir silah ateşlemediği yada Amerikan İHA’sına bir temasının olmadığını duyurdu.





Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olayla ilgili bilgi verildiğini, ancak bu konuda Washington ile üst düzey bir temas olmadığını söyledi.