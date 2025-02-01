Washington ile Moskova arasında diplomatik temaslar başladı mı?

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Ayrıca Trump, Rusya ile Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda “çok ciddi” görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.



“Evet, Rusya ile çok ciddi görüşmeler yapıyoruz,” diyen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de doğrudan görüşme niyetinde olduğunu ve bu temasların somut sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Ayrıca, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için kararlı olduğunu yineledi.



Trump, Putin ile görüştü mü?



Trump, Rusya Devlet Başkanı ile daha önce bir görüşme yapıp yapmadığına dair gazetecilerin sorusunu yanıtsız bıraktı. Trump, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD eski Başkanı, Rusya ile Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda "çok ciddi" bir görüşme yürüttüklerini de sözlerine ekledi.



Ayrıca Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin çatışmanın çözümüne yönelik bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu, ancak bunun hangi koşullarda gerçekleşeceğini açıklamadı. Amerikalı lider, Putin ile yapılacak bir görüşmenin "çok yakında" gerçekleşebileceğini de sözlerine ekledi.



Putin'den Uzun Vadeli Barış Vurgusu



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak ayında Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde hedefin kısa süreli bir ateşkes ve tarafların yeniden silahlanması için bir mola değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini belirtmişti.



Donald Trump'ın Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda görüşme yapma niyeti, uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Her iki lider de çatışmanın çözümüne yönelik farklı perspektifler sunarken, taraflar arasında diplomatik bir diyalog kurulması ihtimali, bölgede kalıcı bir barış umudunu canlandırdı. Ancak, bu sürecin nasıl ilerleyeceği ve hangi adımların atılacağı henüz belirsizliğini koruyor.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, şu an için Putin ve Trump arasında herhangi bir planlanmış görüşme olmadığını bildirdi. Daha önce Putin, Trump ile tüm ortak konuları sakin bir şekilde ele almaya hazır olduğunu ifade etmişti.