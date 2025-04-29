Samanyolu Haber /Dünya / Washington ile Moskova arasında nükleer santral anlaşmazlığı /29 Nisan 2025 12:07

Washington ile Moskova arasında nükleer santral anlaşmazlığı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna kriziyle ilgili sunduğu barış planında, Zaporoje Nükleer Santrali (ZAE) detayı Moskova ile anlaşmazlığa neden oldu.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Trump’ın sunduğu planda Zaporoje Nükleer Santrali (ZAE) Ukrayna kontrolüne geçecek deniliyordu. 

Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, CBS News kanalına verdiği röportajda, Zaporijya Nükleer Santrali’nin kontrolünün devredilmesine ilişkin ABD’den herhangi bir resmi teklif almadıklarını, böyle bir teklif gelmesi durumunda da bunun imkânsız olduğunu Washington’a açıklayacaklarını söyledi.

Lavrov, “Böyle bir teklif hiç almadık. Ancak alırsak, Zaporijya Nükleer Santrali’nin Rusya devlet şirketi Rosatom’un yönetiminde olduğunu ve tesiste Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) personelinin sürekli denetim yaptığını açıklarız,” dedi.

Zelenskiy santralin yalnızca Ukrayna tarafından işletilebileceğini vurguladı

Ayrıca, Mart ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’ya Zaporijya Nükleer Santrali’nin yönetimi konusunda yardım önerdiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu teklifin yalnızca ZAE’yi kapsadığını belirtmişti. Reuters’a göre Trump, bu konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlıyordu. CNN ise, bu girişimin Ukrayna’daki ateşkes müzakerelerinin bir parçası olabileceğini aktardı. 

The Wall Street Journal, ABD’nin ZAE çevresindeki bölgelerin “tarafsız statüye” geçirilmesini ve ABD kontrolüne devredilmesini önerdiğini yazmıştı. Ancak Zelenskiy’de santralin yalnızca Ukrayna tarafından işletilebileceğini vurguladı.

Zaporijya Nükleer Santrali, Enerhodar kentinde, 2022 sonbaharında yapılan referandum sonucunda Rusya’ya katılan Zaporijya bölgesinde bulunuyor. 5 Ekim 2022’de Başkan Vladimir Putin, santralin federal mülkiyete geçirildiğine dair kararnameyi imzalamıştı. 

Moskova ve Kiev, ZAE’ye yönelik saldırılar konusunda birbirlerini suçlamaya devam ediyor; santraldeki tüm reaktörler şu anda soğuk durdurma modunda bulunuyor. Daha önce Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, ZAE’nin ABD’ye devredilmesi fikrini “tam bir fantezi” olarak nitelendirmiş ve bunun mümkün olmadığını ifade etmişti. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı da tüm santral çalışanlarının Rus vatandaşı olduğunu ve dünyada benzer bir ortak kullanım örneğinin bulunmadığını vurgulamıştı.

ZAE Direktörü Yuri Chernychuk ise, Moskova’nın karar vermesi durumunda santralden Ukrayna’ya elektrik tedarik edilebileceğini belirtmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:34:16