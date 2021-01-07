Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington Polis Şefi Robert Contee, yaptığı yazılı açıklamada, Kongre içinde polis tarafından vurulan ve daha önce hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.





Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin kaldırıldıkları acil servislerde öldüklerini aktaran polis şefi, söz konusu kişilerin kimliklerini açıklamadı.





Contee ayrıca, olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.





Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, protestoların ardından şehirde 15 günlüğüne acil durum ilan edileceğini duyurdu. Bu karara göre acil durum, Biden'ın yemin töreninin gerçekleşeceği 20 Ocak'ın ertesi gününe kadar devam edecek.





ABD Temsilciler Meclisi'nin Yargı Komitesi'ndeki Demokratlar, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Anayasa'nın 25. maddesini yürürlüğe sokarak Trump'ı görevden alması çağrısı yaptı. Pence'e yapılan çağrıda "Bugün Başkan'ın şiddet ve kaos vurgularının meyve verdiğini gördük. ABD Anayasası'nın 25. maddesinin 4. bölümü, Başkan Yardımcısı ve görevdeki bakanların bir başkanın 'görevini yerine getiremeyecek durumda olduğuna' karar verme yetkisini içeriyor. Bu öğleden sonra yaptığı açıklamada ise Başkan Trump akli dengesinin yerinde olmadığını ve 2020 seçim sonuçlarını kabul edemeyecek durumda olduğunu gösterdi. " ifadeleri yer aldı.





BEYAZ SARAY'DA 3 İSTİFA





ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa etti.





ABD'de bugün Trump destekçilerinin Kongre binasını basması ve şiddet olaylarının ardından, Beyaz Saray'da istifa dalgası geldi.





Trump'ın eşi Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Grisham, olaylar nedeniyle görevinden ayrıldığını açıklayarak ilk istifa eden isim oldu.





Bir dönem Beyaz Saray Sözcülüğü görevini de yürüten Grisham yaptığı açıklamada, görevini memnuniyetle yaptığını ancak bugünkü olayların ardından istifa kararını aldığını kaydetti.





Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews ve Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta da ilerleyen saatlerde olaylar nedeniyle istifa ettiklerini duyurdu.





NEW YORK VALİSİ, WASHİNGTON'A 1000 ULUSAL MUHAFIZ GÖNDERECEK





New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Kongresinin basılmasının ardından Washington'da güvenliğin sağlanmasına destek amaçlı 1000 ulusal muhafız göndereceğini açıkladı.





Cuomo, Twitter hesabından, "ABD Ulusal Muhafızlarının isteği üzerine New York'tan 1000 ulusal muhafızı iki haftalığına başkent Washington'a konuşlandırıyorum" açıklamasında bulundu.





Vali Cuomo, barışçıl bir geçişin ABD demokrasisinin temel taşı olduğunu ve New York'un Amerikan halkının iradesinin güvenli bir şekilde uygulanmasına destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.