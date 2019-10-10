Samanyolu Haber /Gündem / Washington Post: 40 IŞİD militanı ABD gözetimine alındı /10 Ekim 2019 11:06

Washington Post: 40 IŞİD militanı ABD gözetimine alındı

Cezaevlerinde tutuklu bulunan yaklaşık 40 üst düzey IŞİD militanı ABD gözetimine alındı

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Washington Post gazetesi, Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye başlattığı operasyon kapsamında kalan bölgede, Kürt güçlerin kontrolündeki cezaevlerinde tutuklu bulunan yaklaşık 40 üst düzey IŞİD militanının, operasyon öncesi bölgeden çıkarılarak ABD gözetimine alındığını duyurdu.

ABD'li yetkililer, bu adımın, IŞİD militanlarının Kürt gözetimindeki cezaevlerinden kaçmalarını engellemek için yapıldığını ifade etti.

Bu IŞİD'liler arasında ABD'li ve Batılı rehinelerin infazından sorumlu tutulan ve Beatles adı verilen hücreden iki militanın da bulunduğu belirtildi. Alexanda Kotey ve El Shafee Elsheikh adlı IŞİD militanlarının Irak'a sevk edildiği öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump da Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Bazı en tehlikeli IŞİD savaşçılarını bölgeden çıkarıyoruz" demişti.
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