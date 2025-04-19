Samanyolu Haber /Dünya / Washington Post analizi: Erdoğan’ı iktidarda tutan koalisyon çatırdıyor /19 Nisan 2025 16:19

Washington Post analizi: Erdoğan’ı iktidarda tutan koalisyon çatırdıyor

Washington Post’ta yayınlanan bir analizde “Erdoğan'ın bir araya getirdiği ve onu iktidarda tutan koalisyon çatırdıyor” değerlendirmesi yapıldı.

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Washington Post (WP), Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla “muhalefetin sokağın enerjisini yakaladığını” savunarak, muhalefet kanadında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı “nadir görülen bir birlik dalgası” oluştuğunu öne sürdü. Gazete, “Erdoğan’ın bir araya getirdiği ve onu iktidarda tutan koalisyon çatırdıyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘Erdoğan’a Karşı Birlik Dalgası Oluştu’

Washington Post, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından muhalefetin “aradığı momentumu yakalamaya çalıştığını” yazdı. Analizde, İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla muhalefet kanadında Erdoğan’a karşı “nadir görülen bir birlik dalgası” oluştuğu ifade ediliyor. Muhalefet partilerinin, miting ve protestolarla başlayan hareketlilikte “sokaktaki ivmeyi erken seçim baskısı kurmak için kullanmak istediği” belirtiliyor.

DEM Parti’nin Hamleleri Belirleyici Olacak

Washington merkezli düşünce kuruluşu Ortadoğu Enstitüsü’nden Gönül Tol’un, “Erdoğan’ın bir araya getirdiği ve onu iktidarda tutan koalisyon çatırdıyor” değerlendirmesi de paylaşılıyor. Analist, DEM Parti’nin hamlelerinin bu süreçte belirleyici olacağını söylüyor.

“DEM Parti İkilem İçinde”

Independent Türkçe’nin aktardığına göre; haberde, İmamoğlu’nun Kürt seçmenlerden destek almakta Erdoğan’dan daha başarılı olduğuna dikkat çekilirken, Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısıyla başlayan süreç de anımsatılıyor. Yazıda siyaset bilimci Mert Arslanalp’ın şu yorumlarına yer veriliyor:

“DEM Parti bir ikilem içinde: Muhalefetin geri kalanını çok güçlü şekilde desteklerlerse, süreci raydan çıkarma riskiyle karşı karşıya kalırlar.”

“CHP Kürt Sorununun Çözümü Konusunda Adım Atmadı”

Analizde görüşleri alınan DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ise Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Kürt sorununun çözümüne dair yeterli adımları atmadığını söylüyor: “Kürt sorunu ve demokratik çözümle ilgili hükümet bir cümle söylüyorsa, muhalefet üç cümle söylemeli. Sadece yarım cümle söylüyorlar.”

‘Erdoğan Gelecek Tepkiyi Tam Tartmadı’

Analizde Erdoğan’ın, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından muhalefetten gelecek tepkiyi tam olarak tartamadığı yorumu da yapılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in güçlü konuşmalar ve mitingler düzenleyerek ivmeyi koruma girişimlerinin “çoğu kişiyi şaşırttığı” yazılıyor.

Ekonomi İktidarda Çatlaklar Oluşturdu

Erdoğan’ın iktidar blokunda ekonominin zayıflaması ve yükselen enflasyon nedeniyle “çatlaklar oluştuğu” öne sürülürken, 2019’daki yerel seçimde İmamoğlu’nun Adalet ve Kalkınma Partili (AK Parti) rakibi Binali Yıldırım karşısında İBB başkanlığını kazanmasından bu yana popülerliğini artırdığı değerlendirmesi yapılıyor.

19 Mart’ta İBB ve ilçe belediyeleri hakkında soruşturma başlatılmış, İmamoğlu dahil birçok kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde protesto gösterileri düzenlenirken, İmamoğlu ve birçok isim 23 Mart’ta tutuklanmıştı.
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