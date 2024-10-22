Samanyolu Haber /Gündem / Washington Post: Demokrasi ve diyaloğun sadık savunucusu sürgünde hayatını kaybetti /22 Ekim 2024 08:49

Washington Post: Demokrasi ve diyaloğun sadık savunucusu sürgünde hayatını kaybetti

Washington Post, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sürgünde vefatıyla ilgili yaptığı haberinde, "İslam’ın mistik bir biçimi olan Sufizmi, demokrasi, eğitim, bilim ve dinler arası diyaloğun sadık savunuculuğuyla harmanlayan bir felsefeyi benimsedi" ifadelerine yer verildi.

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Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatını haberleştiren Washington Post gazetesi, haberi “Kendi memleketi Türkiye’de 2016’daki başarısız darbeyi planladığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalan, küresel bir toplumsal harekete ilham veren, ABD’de yaşayan münzevi İslami din adamı Fethullah Gülen hayatını kaybetti” başlığıyla verdi.

HAYATININ SON YILLARINI SÜRGÜNDE GEÇİRDİ
Haberde şu ifadeler dikkat çekti:

‘’Gülen, hayatının son yıllarını Pennsylvania’da güvenlikli bir yerleşim yerinde, milyonlarca takipçisi üzerinde etkili olarak sürgünde geçirdi. İslam’ın mistik bir biçimi olan Sufizmi, demokrasi, eğitim, bilim ve dinler arası diyaloğun sadık savunuculuğuyla harmanlayan bir felsefeyi benimsedi.

SÜREKLİ TERÖR VE DARBECİLERİ KINADI
Gülen ve destekçileri, darbe girişimine karıştıkları iddiasını ve suçlamaları gülünç ve siyasi amaçlı olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde reddetti. Türkiye, Gülen’i en çok arananlar listesine koydu ve iadesini talep etti ancak ABD, daha fazla delile ihtiyacı olduğunu söyleyerek Gülen’i geri göndermeye pek yanaşmadı. Gülen, ABD’de hiçbir zaman bir suçla itham edilmedi ve sürekli olarak terörü ve darbecileri kınadı.’’

RTÜK’TEN ‘ÖVEMEZSİNİZ’ UYARISI HABERDE YER ALDI
Washington Post haberinde, RTÜK’ün ‘hiçbir yayıncı bir ‘’teröristi’’ onurlandıramaz’ uyarısını yaptığını belirterek, ‘Gülen’i öven içeriklere karşı uyarıda bulundu. Bursa’da bir televizyoncuya terör propagandası iddiasıyla soruşturma başlattı’ denildi.

‘HOŞGÖRÜ VE DİYALOĞU VAAZ ETTİ’
Washington Post haberinde Gülen için şu ifadeler dikkati çekti:

İnançlar arasında hoşgörü ve diyalogu vaaz ediyordu ve din ile bilimin el ele gidebileceğine inanıyordu. İslam’ı Batılı değerlerle ve Türk milliyetçiliğiyle birleştirmeye olan inancı, Türklerin ilgisini çekti ve ona milyonlarca takipçi kazandırdı. Gülen uzun süre herhangi bir siyasi partiyi açıkça desteklemekten kaçınmıştı, ancak ordu destekli laiklerden oluşan eski kadrolara karşı Erdoğan’la fiili bir ittifak kurdu. Gülenciler iktidar partisinin birden fazla seçim kazanmasına yardımcı oldu. Ancak Erdoğan-Gülen ittifakı, hareketin hükumet politikasını eleştirmesi ve Erdoğan’ın yakın çevresindeki yolsuzluk iddialarını ortaya çıkarması sonrasında çöktü.
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