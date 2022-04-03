Washington Post: Erdoğan ekonomik nedenlerle Cemal Kaşıkçı'ya ihanet etti

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetten önce köşe yazarlığı yaptığı Washington Post (WP), Türkiye'nin dava dosyasını Riyad'a devretme kararına ilişkin bir başyazı kaleme aldı. Yazıda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kaşıkçı'ya ihanet ettiği ifade edilerek, ABD Başkanı Joe Biden’ın aynısını yapmaması gerektiği vurgulandı.







Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Cemal Kaşıkçı davasında dosyanın Suudi Arabistan'a devri için İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne olumlu görüş bildireceklerini açıklaması ABD basınında tepkiyle işlendi. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmeden önce köşe yazarlığı yaptığı Washington Post gazetesi, başyazılarından birini bu karara ayırdı.





Kısa Dalga’nın aktardığı habere göre "Türkiye Cemal Kaşıkçı'ya ihanet ediyor. Biden bunu yapmamalı" başlıklı başyazıda, Bozdağ'ın açıklamasının ardından 'Kaşıkçı cinayetinde adalet sağlanması yönündeki zayıf umutların iyice kaybolduğu' yorumu yapıldı. Gazete, Bozdağ'ın açıklaması hakkında, "Bu, davanın faillerin kanlı ellerine teslim edilmesi ve hakikatin öncekinden de daha derin bir şekilde gömülmesi anlamına geliyor. Arap dünyasında ifade özgürlüğünü ve daha çok hesap sorulabilen yönetimleri savunan ünlü Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ne kadar büyük bir ayıp" ifadeleri kullanıldı.





Başyazıda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Kaşıkçı'yı bir dost olarak gördüğü ve Ekim 2018'de işlenen cinayetin ardından Suudi Arabistan'ın ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın sorumluluğuna işaret ettiği hatırlatıldı. Washington Post, Türkiye'nin bu dönemde katillerin kimliğinin belirlenmesini sağlayan ses kayıtlarını ve görüntüleri yayınladığını, Suudi yetkililerin söylediği yalanların bu şekilde ifşa olduğunu belirtti.





WP, ABD istihbaratının cinayetten sorunlu tuttuğu veliaht prensin suçlamayı reddetmeye devam ettiğine dikkat çekerken, "İstanbul'daki dava sadece sembolikti; saldırganlar orada değildi. Fakat duruşmalar, Suudi Arabistan'daki adalet parodisiyle keskin bir tezat içinde kamuoyu önünde ve tanık ifadeleriyle görüldükleri için kıymetliydi" diye belirtildi.





Washington Post başyazının son bölümünde bir yandan Erdoğan'ı eleştirirken, bir yandan da ABD Başkanı Joe Biden'a benzer bir adım atmaması çağrısında bulundu:





"2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye'deki baskıyı artırmış bir otoriter olan Erdoğan, ülkenin ekonomisini kötü yönetti; enflasyon, yüzde 50'nin üzerine çıkmış durumda. Bu durum, uzun süredir rakibi olan Suudi Arabistan dahil, bölgede daha iyi ilişkiler kurmasını gerektirdi. Kaşıkçı için adalet sağlanmasından -dostuna karşı kaba ve üzücü bir ihanet anlamına gelecek şekilde- feragat edilmesinin nedeni de bu.





Başkan Biden da olası petrol sıkıntısını yumuşatması için Suudi krallığı ile ilişkilerini onarması konusunda benzer baskılarla karşı karşıya. Bir katile yumuşak davranılması yönündeki herhangi bir adıma direnmeli."





AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili The Washington Post'ta 2019 bir yazı yazmış, makalede, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 11 Eylül terör saldırıları dikkate alınmazsa 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabileceği değerlendirmesinde bulunmuş, “Kaşıkçı’nın katillerinin, suçun işlediği yer olan Türkiye’ye gönderilmesi için Suudi Arabistan nezdinde girişimlerde bulunduk” demişti.