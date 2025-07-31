Washington Post Gazze’de öldürülen binlerce çocuğun isim ve yaşları yayınladı

Washington Post’un haberine göre, Gazze Sağlık Bakanlığı savaşta öldürülen çocukların yaşlarını ve isimlerini içeren resmi bir liste yayımladı. Liste, savaşın vahametini bir kez daha gözler önüne seriyor.





Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılarından bu yana hayatını kaybedenlerin isim ve yaşlarını içeren kapsamlı bir liste yayımladı. Washington Post tarafından incelenen bu liste, özellikle çocuk ölümlerinin boyutunu trajik bir şekilde ortaya koyuyor. Yayımlanan belgelere göre 900’den fazla çocuk henüz ilk yaşını doldurmadan yaşamını yitirdi. Sayfalarca süren listede çocuk isimleri peş peşe sıralanıyor.





Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’nin şu anda “dünyada çocuk olmak için en tehlikeli yer” olduğunu vurguladı. UNICEF Direktörü Catherine Russell, “Savaş boyunca her saat başı bir çocuğun öldüğünü düşünün. Bu, her gün bir sınıf dolusu çocuğun öldürülmesi demek” ifadelerini kullandı.









İsrail ordusu (IDF) ise sivilleri hedef almadığını ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini savunuyor. Ancak, BM, Avrupa ülkeleri ve insan hakları kuruluşları, Hamas’ın sivil bölgelerde faaliyet göstermesinin İsrail’in bu ölçekte bir yıkımı meşrulaştıramayacağını belirtiyor.





Savaşın başladığı tarihten bu yana, yardım kuruluşlarının bölgeye girişi defalarca engellendi. BM İnsan Hakları Ofisi’ne göre, şimdiye kadar 1.000’den fazla Filistinli, yardım alabilmek için sıraya girdikleri yerlerde öldürüldü. 13 Temmuz’da su almak için bekleyen bir kalabalığın üzerine düzenlenen hava saldırısında çoğu çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu bunu “mühimmat kaynaklı teknik bir hata” olarak duyurdu.





Gazze’de hastanelerin çökmüş sağlık sistemi altında ceset teşhisleri neredeyse imkânsız hale gelirken, Londra Üniversitesi’nden Prof. Michael Spagat, Bakanlığın ölü kayıtlarında “alışılmadık derecede titiz ve gerçek zamanlı” bir çalışma yürüttüğünü belirtti.





Haberde ayrıca savaşta hayatını kaybeden çocuklardan bazılarının hikâyelerine de yer verildi. 6 yaşındaki Moween Shuheiber’in çocuk doktoru olmak istediği, ailesi tarafından “olgun ve düşünceli” biri olarak tanımlandığı, Kasım 2023’te 30 kişinin öldüğü bir saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi. “Büyük ihtimalle son nefesini verirken kulaklarını kapatmıştı,” dedi kuzeni Malak Shuheiber.





Savaşın çocuklar üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri derinleşirken, Amerikan cerrah Samer Attar, gönüllü olarak çalıştığı Gazze’de yanmış, parçalanmış çocuk bedenleriyle karşılaştığını, travmaların tarif edilemeyecek boyutta olduğunu aktardı.





Öte yandan, Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırma, Gazze Sağlık Bakanlığı’nın resmi ölü sayılarının gerçeğin altında kalabileceğini ve ölümlerin yüzde 40’a varan oranlarda eksik kaydedilmiş olabileceğini ortaya koydu.





Gazze’de yaşanan bu insanlık trajedisi, savaşın sadece askeri değil, sivil boyutunu da gözler önüne seriyor. Yayınlanan isim listeleri, artık sadece istatistik değil, arkalarında hayaller, aileler ve yarım kalan hayatlar olan gerçek insanların hikâyelerini temsil ediyor.



