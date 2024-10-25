Hocaefendi'nin cenaze töreni Washington Post'ta: 'Türk ruhani lider ve İslam alimi...'

Hocaefendi'nin vefatı dünya gündeminde de üst sıralardaki yerini koruyor. ABD'de yayın yapan Washington Post da Hocaefendi'nin vefatını ve cenaze törenini sayfalarına taşıdı.

"TÜRK RUHANİ LİDER VE İSLAM ALİMİ"

Gazete haberinde Hocaefendi için 'sürgünde hayatını kaybeden etkili Türk ruhani lider ve İslam alimi' ifadelerini kullandı. "Fethullah Gülen'in ailesi, arkadaşları ve takipçileri, bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde sürgündeyken hayatını kaybeden etkili Türk ruhani lider ve İslam alimine saygılarını sunmak için bir araya geldi" denildi.

Gazete haberinde Hocaefendi ve Hizmet hareketinin yanı sıra bazı Hizmet gönüllülerinin sözlerine de yer verildi. Ayrıca 15 Temmuz olaylarında AKP iktidarının Hocaefendi'yi suçladığı buna karşın Hocaefendi'nin iddiaları net bir dille yalanladığının da altı çizildi.

Washington Post'un haberi şöyle:

Perşembe günü Fethullah Gülen'in mezarına akın eden büyük bir kalabalık, bu hafta Amerika'da sürgündeyken hayatını kaybeden etkili Türk din adamı ve İslam alimine son görevlerini yerine getirmek için bir şans daha elde etmeye çalıştı.

New Jersey’de binlerce kişinin katıldığı açık hava töreninin ardından, Gülen, Pensilvanya’daki Pocono Dağları’nda bulunan ve çeyrek asır boyunca yaşayıp çalıştığı geniş ve kapalı bir alan olan Chestnut Retreat Center arazisine defnedildi.

Gülen, bir yandan dünya çapında bir toplumsal harekete ilham verirken diğer yandan Türkiye Cumhurbaşkanına karşı 2016’daki başarısız darbe girişimini organize ettiği yönünde kanıtlanmamış suçlamalarla karşı karşıya kaldı, Pazar günü Pennsylvania’da bir hastanede hayatını kaybetti. 80'li yaşlarındaydı.

Perşembe günü, takipçilerini kendilerini Allah'a adamaya ve hayır işlerine teşvik eden bir dini lider olarak anıldı.

Uzun süredir birlikte çalıştığı Usame Tunagar yas tutanlara “Hepimiz bir babamızı kaybetmiş gibi hissediyoruz” dedi. “Hepimiz kendimizi yetim kalmış gibi hissediyoruz. Şu anda hayatımızda büyük bir boşluk var.” Ancak Tunagar, Gülen'in kitapları, vaazları ve takipçileri tarafından dünya çapında açılan binlerce okul ve diğer kurumlar aracılığıyla yaşayacağını söyledi.

“Hayatta olan onun mirasıdır” dedi.

New Jersey'nin kuzeyindeki küçük bir stadyumu dolduran ailesi, dostları ve takipçileri, yoğun polis koruması altında, büyük ölçüde Türkçe yapılan dua töreninde İslami dualar ve Kuran'dan Arapça bölümler okudu.

Tabut taşıyıcıları olarak görev yapan takipçiler ya doğrudan Gülen'den eğitim almış ya da onun hareketinden ilham alan bir okula gitmişlerdi. Stadyuma, üzerinde Müslümanların kutsal kitabından ayetlerin yazılı olduğu yeşil ve altın renkli bir örtü ile örtülmüş tabutunu taşıyarak girdiler.

Organizatörler, bir erkek ve bir kız kardeşinin katılım gösterdiğini söyledi. Diğer kardeşi ise Türkiye'de tutuklu.

Türkiye'de Gülen'in yasını tutmak, onu yüceltmek ya da ona sempati duymak, terörü teşvik etmek ve desteklemek suçlamasıyla hapis cezasına yol açabileceğinden, Türkiye'de herhangi bir anma töreni yapılması beklenmiyor.

New Jersey'deki törenin ardından yüzlerce kişi Gülen'in Pensilvanya Saylorsburg'daki İslami inziva merkezinin arazisine defnedilmesi için bir araya geldi. Kalabalık, defin alanının etrafında dar bir çember oluşturdu ve yas tutanlar mezara atmak üzere bir avuç toprak almak için birbirlerini sıkıştırdı.

Babası 50 yıl boyunca dini liderin yakın çalışma arkadaşlarından biri olan, Gülen'in 22 yaşındaki yegeni Mina Türkyolu, Gülen'i “sıcak ve büyük bir kalbe” sahip olarak hatırladığını söyledi. Küçük bir çocukken onun kucağında oturduğunu ve Gülen'in kendisine çikolata verdiğini hatırladığını söyledi. Ancak Gülen'in konumunu her zaman göz önünde bulundurduğunu söyledi.

“Aile olmamıza rağmen, kime sorarsanız sorun, o hiçbir zaman gerçekten aile olarak görülmedi. O her zaman örnek aldığınız kutsal ve asil bir kişi oldu. Bu yüzden hepimiz için, milyonlarca insan için her zaman bir ilham kaynağı oldu” dedi.

Gülen uzun zamandır Türkiye'nin en önemli alimlerinden biriydi ve ülkesinde ve dünyanın dört bir yanında çok sayıda takipçisi vardı. Tedavi olmak için geldiği 1999 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu.

Felsefesi, İslam'ın mistik bir formu olan Sufizm ile demokrasi, eğitim, bilim ve dinler arası diyaloğun kararlı savunuculuğunu harmanlıyordu. Yandaşları, ABD genelinde vergi mükellefleri tarafından finanse edilen 150 sözleşmeli okul da dahil olmak üzere 100'den fazla ülkede hayırsever vakıflar, meslek kuruluşları, işletmeler ve okullardan oluşan gevşek bağlantılı küresel bir ağ kurdu.

Dini lider, Türk lider Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiki olarak başladı ancak düşmanı haline geldi. Erdoğan'ı güç biriktirmeye ve muhalefeti ezmeye meyilli bir otoriter olarak nitelendirdi. Erdoğan Gülen'i terörist olarak nitelendirdi ve ordu içindeki grupların tanklar, savaş uçakları ve helikopterler kullanarak hükümeti devirmeye çalıştığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini planlamakla suçladı.

Toplam 251 kişi öldürüldü ve yaklaşık 2,200 kişi de yaralandı. Darbeci olduğu iddia edilen yaklaşık 35 kişi öldürüldü.

Darbe girişiminden kısa bir süre sonra, normalde münzevi olan din adamı, gazetecileri Pensilvanya'daki yerleşkesindeki yaşam alanına çağırarak darbenin planlanmasıyla ilgili herhangi bir bilgisi veya dahli olduğunu reddetti. Darbe başarılı olsaydı bile “zulüm ve tacize uğrayacağı” korkusuyla Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi.

Gülen, Türk Amerikalılar tarafından kurulan, evi olarak benimsediği ve sekiz yıl sonra defnedileceği gözlerden uzak İslami inziva yeri için “Burası sakin ve temiz bir yer ve ben burada özgürlüğümün tadını çıkarıyor ve yaşıyorum” dedi. “Anavatanıma duyduğum özlem kalbimi yakıyor ama özgürlük de aynı derecede önemli.”

Türkiye'de Gülen'in hareketi - bazen Hizmet olarak da bilinir, Türkçe'de “hizmet” anlamına gelir - geniş bir baskıya maruz kaldı. Hükümet darbe planıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla on binlerce kişiyi tutukladı, 130.000'den fazla şüpheli destekçisini kamu görevlerinden, 23.000'den fazlasını da ordudan ihraç etti ve Gülen'le bağlantılı yüzlerce işyeri, okul ve medya kuruluşunu kapattı.

Türk hükümeti bu hafta Gülen'in ölümüne, Gülenist hareket üzerindeki baskıyı sürdürme sözü vererek tepki gösterdi. Erdoğan Gülen'in “şerefsiz bir ölüm” yaşadığını söyledi ve onu “insan kılığına girmiş bir şeytana” benzetti. Hareketin “tamamen ortadan kaldırılacağı” sözünü verdi.

Gülen ABD'de hiçbir zaman bir suçla itham edilmedi ve ABD hükümeti Türkiye'nin iade taleplerini reddetti. Din adamı, darbecilerin yanı sıra terörizmi de sürekli olarak kınadı.

46 yaşındaki Mustafa Yılmaz, Erdoğan'ın baskıları nedeniyle ülkesinden kaçtığı ve Kanada'dan sığınma hakkı aldığı 2016 yılına kadar Gülen'e bağlı yurt dışındaki ve Türkiye'deki okullarda kimya öğretmenliği yaptı.

Toronto'da yaşayan Yılmaz, Gülen'in cenaze töreni için New Jersey'e gitti. Bunu “burada olmak benim için önemli bir görev” olarak nitelendirdi.

Yılmaz, “Onun bize bıraktıklarını her zaman takip edeceğiz” dedi.