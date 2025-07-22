Samanyolu Haber /Gündem / Washington Post: İstanbul depremi sadece doğal afet değil, siyasi soruna dönüştü /22 Temmuz 2025 16:50

Washington Post: İstanbul depremi sadece doğal afet değil, siyasi soruna dönüştü

ABD merkezli Washington Post, İstanbul’u bekleyen büyük deprem riskine dikkat çeken kapsamlı bir haber yayımladı. Jeofizikçilere göre önümüzdeki 30 yıl içinde İstanbul’da büyük bir depremin gerçekleşme olasılığı ila arasında. Uzmanlar, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki gerilimin arttığını, özellikle İstanbul’un 16 kilometre güneyinden geçen 110 kilometrelik segmentin 70 yılı aşkın süredir kırılmadığını belirtiyor.

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Deprem senaryolarında can kaybı tahminleri 700.000’e kadar çıkarken, İstanbul’da 40.000’e yakın tarihi yapının ve binlerce riskli konutun tehdit altında olduğu vurgulanıyor. Washington Post’a göre, bu durum yalnızca bir doğal afet riski değil, aynı zamanda büyük bir siyasi sorun hâline gelmiş durumda.

Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı ve Zeyrek Çinili Hamamı gibi önemli yapılar üzerinde bazı güçlendirme çalışmaları yapılmış olsa da, siyasi gerilim nedeniyle kapsamlı önlemler alınamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve merkezi hükümet arasında süregelen yetki çekişmeleri, restorasyonları ve afet hazırlıklarını yavaşlatıyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’ndan Thomas Parsons’un sözlerine göre, İstanbul açıklarındaki segmentin kırılması “sadece zaman meselesi.” Uzmanlar, acil önlem alınmadığı takdirde İstanbul’un çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor: “Saat işliyor, şimdi harekete geçilmeli.”
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