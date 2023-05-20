Washington Post’tan Türkiye seçimi analizi: Dünyada adil olmayan seçim trendi büyüyor

Sözcü'de yer alan habere göre dünya basını cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura gitmeye hazırlanan Türkiye’yle ilgili analizleri hız kesmeden sürdürüyor.

ABD'nin önde gelen yayın organlarından Washington Post gazetesi, Türkiye'deki seçimin dünya açısından önemine dikkat çeken bir yazı yayınladı. Gazetede Fareed Zakaria imzasıyla yayınlanan yazıda, Türkiye'deki seçim sonucunun dünyada liberal olmayan demokrasilerin yükselişinin bir yansıması olduğu yorumu yer aldı.Dünyada birçok kişinin 14 Mayıs'ta muhalefetin önde çıkacağına inandığını ancak yanıldığını kaydeden gazete, sonucun ekonomik felaketi ve depremi yaşayan ülke açısından çok çarpıcı olduğunu yazdı. Türkiye'de siyasi ortamın Erdoğan'ın lehine işlediği, devlet kaynaklarının iktidar yandaşlarına akıtıldığı, medyanın hükümet kontrolü altında tutulduğu vurgulanan yazıda, devlet televizyonlarının sürekli hükümetin başarılarından bahsederek Erdoğan propagandası yaptığını, çok sayıda gazetecinin hapiste tutulduğunu ve binlerce kişinin hükümete hakaret suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını aktardı.Hükümetin bağımsız kurumları sistematik olarak zayıflattığını, sosyal medya kontrolünün giderek sıkılaştığını hatırlatan Washington Post, liberal olmayan demokrasilerde seçilmiş liderlerin sahip oldukları güçle muhalefete karşı büyük yapısal avantajlar kazandığını, hükümet kaynaklarıyla desteklerini artırdığını vurguladı.Tüm bu şartlarda düzenlenen seçimlerin “özgür” olsa da adil olmadığını ifade eden gazete, Erdoğan'ın taktiklerinin dünyadaki birçok demokraside görülebileceğini belirterek Hindistan, Macaristan, Meksika gibi ülkelerde de iktidarların benzer yöntemleri izlediği yorumunu yaptı.Yazıda, bu koşullarda düzenlenen seçimlerde uluslararası gözlemciler bir usulsüzlük tespit edemese de bu seçimlerin özgür olup olmadığının sorgulanması gerektiği ifade edildi. Yazıda, “Bu seçimler özgür mü? Teknik olarak evet ama aynı zamanda derin bir adaletsizlik var” denildi.