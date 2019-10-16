Samanyolu Haber /Gündem / Washington Post yazdı: Trump'un avukatı Hocaefendi'nin iadesi için çok uğraştı /16 Ekim 2019 08:43

Washington Post yazdı: Trump'un avukatı Hocaefendi'nin iadesi için çok uğraştı

Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudolph Giuliani'nin 2017 yılında Başkan ile yaptığı özel sohbetlerde Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini ısrarla dile getirdiğini yazdı.

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Washington Post gazetesi, New York eski Belediye Başkanı olan Giuliani'nin Gülen'in iade edilmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduğu dönemde henüz Trump'ın avukatı olmadığını ancak en önemli destekçilerinden biri olarak Beyaz Saray'ı sık sık ziyaret ettiğini belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre gazete, adının açıklanmasını istemeyen eski yetkililere dayandırdığı haberinde, Giuliani'nin o dönemde neredeyse başka hiçbir şey konuşmadığını ve Trump nezdinde bu konuyu her fırsatta gündeme getirdiğini yazdı.

Gazeteye konuşan bir eski yetkili, o dönem Giuliani'nin tüm dikkatinin bu konu üzerinde olduğunu belirterek, "Gülen'den başka bir şey konuşmuyordu" dedi.

Eski yetkililer, o dönemde Beyaz Saray danışmanlarında Giuliani'nin Türk hükümeti adına Gülen'in iadesini savunduğu yönünde kaygılar oluştuğunu belirtti.

Trump'un avukatı olan Rudi Giuliani, Reza Zarrab itirafçı olmadan önce onun da avukatlığını yapıyor, AKP hükümetiyle de sürekli iletişim halinde olduğu biliniyordu.
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