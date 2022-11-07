Samanyolu Haber /Gündem / Washington Post yazdı: ABD'den Ukrayna'ya 'gizli' müzakerelere açık ol mesajı /07 Kasım 2022 13:32

Washington Post yazdı: ABD'den Ukrayna'ya 'gizli' müzakerelere açık ol mesajı

Washington Post gazetesi, ABD yönetiminin gizli kanallar aracılığıyla Ukrayna'ya Rusya ile müzakerelere açık olduğunu göstermesi talebi sunduğunu öne sürdü.Öte yandan bir başka ABD gazetesi Wall Street Journal (WSJ) ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile gizli görüştüğü öne sürdü.

SHABER3.COM

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken sekteye uğrayan müzakere sürecinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Washington Post gazetesinde yer alan haberde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin gizli kanallar aracılığıyla Ukrayna'ya Rusya ile müzakerelere açık olduğunu belli etmesi talebi sunduğunu yazdı.

Haberde, Biden yönetiminin gizli olarak Ukrayna liderliğini Rusya ile müzakereye açık olduklarının sinyalini vermeye ve Rusya'da "yönetim değişikliği olmadığı sürece" barış görüşmelerine katılmayı reddetme yönündeki kararı kamuoyuna bırakmaya teşvik ettiği belirtildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD'nin talebinin Ukrayna'yı müzakere masasına itmeyi amaçlamadığı, bunu çatışmanın uzun yıllar boyunca sürmesine itiraz eden seçmenlerle karşı karşıya olan ülkelerin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesini sağlama hesabıyla yapıldığını söyledi.

ABD, Rusya'nın askeri harekatının başladığı 24 Şubat'tan bu yana "gerektiği ölçüde" Ukrayna'ya yardım etme taahhüdü verirken Almanya başta olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi, desteğin sürmesine çekinceli yaklaşıyordu.

'Avrupa, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri endişeli'
Sputnik Türkiye'nin haberine göre ABD'li yetkililer, Ukraynalı yetkililerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu an için müzakereler konusunda 'ciddi olmadığı' görüşünü paylaştığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Moskova ile temasa geçmeye uyguladığı yasağın Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'nın bazı ülkelerinde gıda ve enerji tedarikinde yaşanan aksamalar nedeniyle endişe yarattığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Washington Post'a yaptığı açıklamada "Ukrayna yorgunluğu bazı ortaklarımız için gerçek bir durum" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna makamlarından henüz konuya ilişkin yorum yapılmadı.

ABD destek konusunda tereddütte
Öte yandan 8 Kasım'da yapılacak ABD Kongres, ara seçimlerinden önce anketler, ABD toplumunun Ukrayna'ya sunulan destek konusunda tereddüt içinde olduğuna işaret ediyor.

Özellikle Cumhuriyetçilerin, Ukrayna ordusunu mevcut seviyelerde desteklemeye devam etme arzusunu kaybetmeye başladığı belirtiliyor.


Öte yandan bir başka ABD gazetesi Wall Street Journal (WSJ) ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile gizli görüştüğü öne sürdü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile gerçekleştirdiği söz konusu görüşmelerin, Ukrayna’yla ilgili gerilimin tırmanmasının önünün kesilmesi dışında, Rusya ile ABD arasında iletişim kanallarının açık kalması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberde, bu temaslar hakkında bilgisi olduğunu belirttiği kaynakların söz konusu görüşmelerin sayısını ya da ne zaman gerçekleştiklerini paylaşmadığı belirtildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı WSJ haberinde, Sullivan’ın Rusya ile iletişimi koruma isteğinin, ABD’deki üst düzey yetkililerin hepsi tarafından desteklenmediği, pek çok yetkilinin söz konusu "iletişimin mevcut koşullarda yararlı olacağına inanmadıkları" kaydedildi.

Sullivan’ın Uşakov ve Patruşev ile görüşmeler gerçekleştirdiği haberi, Rusya ya da ABD tarafından resmi düzeyde doğrulanmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Washington Post yazdı: ABD'den Ukrayna'ya 'gizli' müzakerelere... Sonraki Haber >>

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

44. Avrasya maratonu koşuldu

44. Avrasya maratonu koşuldu

[ Harun Tokak ] Ezan

[ Harun Tokak ] Ezan

Süleyman Soylu'nun suçlular albümü

Süleyman Soylu'nun suçlular albümü

K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü

K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü

Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler

Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler

Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış

Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış

'TOGG fabrikası' palavrasını ortaya çıkaran isimden yeni paylaşım

'TOGG fabrikası' palavrasını ortaya çıkaran isimden yeni paylaşım

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han silahlı saldırıda yaralandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han silahlı saldırıda yaralandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:41:18