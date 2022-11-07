Washington Post yazdı: ABD'den Ukrayna'ya 'gizli' müzakerelere açık ol mesajı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken sekteye uğrayan müzakere sürecinin akıbeti belirsizliğini koruyor.







Washington Post gazetesinde yer alan haberde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin gizli kanallar aracılığıyla Ukrayna'ya Rusya ile müzakerelere açık olduğunu belli etmesi talebi sunduğunu yazdı.





Haberde, Biden yönetiminin gizli olarak Ukrayna liderliğini Rusya ile müzakereye açık olduklarının sinyalini vermeye ve Rusya'da "yönetim değişikliği olmadığı sürece" barış görüşmelerine katılmayı reddetme yönündeki kararı kamuoyuna bırakmaya teşvik ettiği belirtildi.





Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD'nin talebinin Ukrayna'yı müzakere masasına itmeyi amaçlamadığı, bunu çatışmanın uzun yıllar boyunca sürmesine itiraz eden seçmenlerle karşı karşıya olan ülkelerin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesini sağlama hesabıyla yapıldığını söyledi.





ABD, Rusya'nın askeri harekatının başladığı 24 Şubat'tan bu yana "gerektiği ölçüde" Ukrayna'ya yardım etme taahhüdü verirken Almanya başta olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi, desteğin sürmesine çekinceli yaklaşıyordu.





'Avrupa, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri endişeli'

Sputnik Türkiye'nin haberine göre ABD'li yetkililer, Ukraynalı yetkililerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu an için müzakereler konusunda 'ciddi olmadığı' görüşünü paylaştığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Moskova ile temasa geçmeye uyguladığı yasağın Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'nın bazı ülkelerinde gıda ve enerji tedarikinde yaşanan aksamalar nedeniyle endişe yarattığı belirtildi.





İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Washington Post'a yaptığı açıklamada "Ukrayna yorgunluğu bazı ortaklarımız için gerçek bir durum" değerlendirmesini yaptı.





Ukrayna makamlarından henüz konuya ilişkin yorum yapılmadı.





ABD destek konusunda tereddütte

Öte yandan 8 Kasım'da yapılacak ABD Kongres, ara seçimlerinden önce anketler, ABD toplumunun Ukrayna'ya sunulan destek konusunda tereddüt içinde olduğuna işaret ediyor.





Özellikle Cumhuriyetçilerin, Ukrayna ordusunu mevcut seviyelerde desteklemeye devam etme arzusunu kaybetmeye başladığı belirtiliyor.







