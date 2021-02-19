Samanyolu Haber /Gündem / Washington Post'tan Erdoğan'a: Biden ve Trump farkını öğrenecek /19 Şubat 2021 11:00

Washington Post'tan Erdoğan'a: Biden ve Trump farkını öğrenecek

Washington Post'ta yayınlanan bir görüş yazısında, Tayyip Erdoğan'ın Gara operasyonu sonrasında 'ABD'yi azarladığı' belirtildi ve Erdoğan için "Biden'ın Trump'a göre çok daha sert olacağını' öğrenmesi gerekecek" ifadelerine yer verildi.

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ABD'de Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ülkenin dış politikasının hangi doğrultuda ilerleyeceği tartışılmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Washington Post gazetesinde yayınlanan Max Boot imzalı görüş yazısında, Biden'ın da diğer başkanlar gibi göreve iç politikaya odaklanarak başladığı belirtildi ve "Ancak dünyanın geri kalanı için duraklat düğmesine basamazsınız" ifadeleriyle yeni yönetimin dış politika alanında alacağı tutum değerlendirildi.

'Müttefikler ve düşmanlar Biden'ı test ediyor. Nasıl tepki vereceği, başkanlığının tonunu belirleyecektir' başlıklı görüş yazısında Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Boot, Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin Gara operasyonunda kaybedilen 13 kişiyle ilgili yaptığı açıklama üzerinden 'ABD'yi azarladığını' söyledi. 

'Biden'ın çok daha sert olduğunu öğrenmesi gerek'

Washington yönetiminin 'terör örgütü' olarak tanıdığı PKK'nın eylemleri yüzünden ABD'yi suçlamasını 'zorlama' olarak yorumlayan Boot, Erdoğan'ın bunu 'içerideki öfkeyi yönlendirerek yeni başkanla ilişkisinin koşullarını belirlemek için' yaptığını iddia etti.

Boot ayrıca, Erdoğan'la ilgili olarak "Biden'ın muhtemelen Trump'a göre çok daha sert olacağını öğrenmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.
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