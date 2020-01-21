Samanyolu Haber /Dünya / Washington Post'tan Trump açıklaması /21 Ocak 2020 19:42

Washington Post'tan Trump açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevinin ilk 3 yılında 15 bin 843 "yanlış ya da yanıltıcı" ifade kullandığı iddia edildi. Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump'ın bu eğilimi göreve geldiği 20 Ocak 2017'den bu yana her yıl artış gösterdi.

SHABER3.COM

Trump, görevinin ilk yılında bin 999, ikinci yılında 5 bin 689 ve 2019'da da 8 bin155 "yanlış ya da yanıltıcı" ifade kullandı.Son olarak Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonun yıllık konferasında yaptığı konuşmada 20 iddiada bulunan Trump, buradaki konuşmada, Japonya ve Kanada ile yapılan ticaret anlaşmalarını da yanlış aktardı. 

Trump'ın sadece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylemesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yaklaşık bin "yanlış ya da yanıltıcı" iddiada bulundu.

Her 5 iddiasından biri ülke ekonomisine, yaklaşık 6 iddiasından biri de göçmenlerle alakalı olan Trump, 242 kez de ABD ve Meksika arasındaki sınır duvarının yapıldığını dile getirdi.Trump, ifadelerinde 184 defa ABD tarihinin en büyük vergi indirimi yasasını çıkardığını öne sürerken, bu ABD tarihindeki en büyük 8'inci vergi indirimi olmuştu.Trump, konuşmalarında 176 kez ABD'nin ticaret açık nedeniyle mali kayba uğradığını dillendirmesine karşın ülkelerin ticaret açığıyla mali kayba uğramadığı biliniyor.  

Yaptığı sık tekrar ve kolaylıkla çürütülecek "iddialarla" azil soruşturmasını bertaraf edebileceğine inanan Trump, iddialarının yaklaşık yüzde 20'sini Twitter üzerinden yaptı. Trump'ın söz konusu eylemleri veri tabanı sitesi "Fact Checker" tarafından tespit edildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Washington Post'tan Trump açıklaması Sonraki Haber >>

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Film sahnesi değil, gerçek!

Film sahnesi değil, gerçek!

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

SpaceX'in acil durum testi

SpaceX'in acil durum testi

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Avusturalya'da şimdi de dolu felaketi

Avusturalya'da şimdi de dolu felaketi

Bu da Selfie kapkaçı

Bu da Selfie kapkaçı

Bir doktorun tükenme anı

Bir doktorun tükenme anı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kazadan ilginç kurtuluş!

Kazadan ilginç kurtuluş!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:01:50