Samanyolu Haber /Dünya / Washington, Rusya’dan 200 kişiye ve kuruluşlara yaptırım hazırlığında /22 Şubat 2023 11:45

Washington, Rusya’dan 200 kişiye ve kuruluşlara yaptırım hazırlığında

WSJ, ABD'nin Rusya'dan önde gelen 200 vatandaşa ve bazı kuruluşlara yaptırım uygulama planını açığa çıkardı.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

The Wall Street Journal'ın öğrendiğine göre, yaklaşık 200 Rus vatandaşı ve tüzel kişi bu hafta açıklanacak olan yeni ABD yaptırımlarına maruz kalabilir.  Bir kaynağın verdiği demece göre bunlar arasında valiler ve bazı devlet adamlarının akrabaları da var. Yeni yaptırımların teknoloji şirketlerini, savunma sanayisini etkileyeceğini söyledi.  Açıklama ise ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Ajanslar ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yorum taleplerine yanıt vermedi.

ABD'nin müttefikleriyle birlikte Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklama niyetinde olduğu, ABD Başkanı Joe Biden tarafından 21 Şubat'ta Varşova'da yaptığı konuşmada duyurulmuştu.  Ayrıntıları ise o zaman açıklamadı.  

AB’de daha önce Rusya'nın Ukrayna'daki "Askeri harekatına" başlamasının yıldönümünde onuncu yaptırım paketinin açıklanacağını ilan etmişti.
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