Washington, Taliban hükümetini tanıyacak mı?

Afganistan'da hakimiyeti sağlayan İslamcı örgüt Taliban'ın şeriata uygun olacağını belirttiği yönetiminin uluslararası tanıma elde edip edemeyeceği tartışmasına Beyaz Saray da katıldı.





Selefi Donald Trump'ın Taliban'la vardığı anlaşmayı hayata geçirerek Afganistan'dan çekilen ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ı yeni Afgan hükümeti olarak tanımaya yakın bir noktada olmadıklarını dile getirdi.





Bloomberg News muhabiri Sophia Cai'nin sorularını yanıtlayan Biden, Taliban hükümetini kurulur kurulmaz tanıma gibi bir niyetinin olmadığını ifade ederek "Ona daha çok var" dedi.

'Acelemiz yok'





Psaki, basın mensuplarına, "Bu, Taliban'ın davranışına ve küresel topluluğun beklentilerine yanıt verip vermeyeceklerine çok bağlı olacak" diye konuşmuştu.





Bir hafta önce Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden yönetiminin Taliban'ı böyle bir rol içinde tanımak için 'acele etmediğini' söylemişti.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan benzer açıklama gelmişti.Taliban'dan yeni hükümeti tez zamanda açıklayacaklarına dair demeçler yoğunlaşırken, pek çok dünya lideri, Taliban'ı, Afganistan'ın resmi hükümeti olarak tanıma işareti vermedi ve böyle bir taahhütte bulunmadan önce örgütün icraatlarına bakacaklarını belirtti.Daha önceki Taliban yönetimini sadece üç ülke tanımıştı: Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE).