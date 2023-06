Washington’u alarma geçirdikten sonra düşen uçakta kurtulan olmadı

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Reuters haber ajansına, Cessna'da dört kişinin bulunduğunu söyledi.



Savaş uçağı, başkent bölgesinde duyulan yüksek bir sonik patlamaya neden olmuş ve heyecan yaratmıştı. Amerikalı bir yetkili ise kazaya savaş uçağının neden olmadığını söyledi.



Federal Havacılık Dairesi, Cessna Citation tipi özel jetin Pazar günü Tennessee eyaletinin Elizabethtown şehrinden havalandığını ve New York’ta Long Island'ın MacArthur Havaalanı’na doğru gittiğini söyledi. Ancak uçak açıklanamayan bir şekilde Long Island civarında geri döndü ve saat 15.30 civarında Virginia eyaletinin Montebello şehri yakınlarındaki dağlık araziye düşmeden önce başkent Washington üzerinde düz bir rotada uçtu.



Uçağın neden yanıt vermediği ve neden düştüğü henüz netlik kazanmadı. Özel jet, doğrudan ülkenin başkentinin üzerinden uçtu. Bu da, teknik olarak ülkedeki en yoğun şekilde kısıtlanmış hava sahalarından bazılarının üzerinde uçması anlamına geliyor.



Amerikalı bir yetkili Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada askeri jetin telsiz sinyallerine yanıt vermeyen ve daha sonra düşen küçük uçağa müdahale etmek üzere havalandığını doğruladı.



Uçuş izleme siteleri, özel jetin hızlı bir spiral alçalma yaşadığını ve St. Mary's Wilderness'a düşmeden önce bir noktada dakikada 30 bin fitten fazla bir hızla düştüğünü gösterdi.



Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) daha sonra yaptığı açıklamada F-16'nın süpersonik hızlarda seyretme yetkisine sahip olduğunu, bunun da Washington ile Virginia ve Maryland'in bazı bölgelerinde duyulan bir sonik patlamaya neden olduğunu söyledi.



Açıklamada, "Bu olay sırasında NORAD uçağı, pilotun dikkatini çekmek amacıyla, halk tarafından da görülebilen işaret fişekleri de kullanmıştır. İşaret fişekleri, önlenen uçağın ve yerdeki insanların güvenliği en üst düzeyde gözetilerek kullanılır. İşaret fişekleri hızlı ve tamamen yanar ve dağıtıldıklarında yerdeki insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmaz" denildi.



Virginia Eyalet Polisi, memurların olası kazadan saat 16:00'dan kısa bir süre önce haberdar edildiğini ve kurtarma ekiplerinin yaklaşık dört saat sonra yürüyerek kaza bölgesine ulaştığını söyledi. Polis kazadan kurtulan olmadığını açıkladı.



Düşen uçak, merkezi Florida'da bulunan Encore Motors of Melbourne şirketine kayıtlıydı. Şirketin yöneticisi John Rumpel, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada uçakta kızı, 2 yaşındaki torunu, dadısı ve pilotun bulunduğunu söyledi. Rumpel, Kuzey Carolina'daki evini ziyaret ettikten sonra Long Island'daki East Hampton'daki evlerine dönmekte olduklarını söyledi.



Kendisi de pilot olan Rumpel gazeteye yaptığı açıklamada uçağın basınç kaybına uğramış olabileceğini öne sürdü ve "Dakikada 20 bin feet hızla alçaldı ve bu hızda bir kazadan kimse sağ çıkamaz" dedi.



Savaş uçağı havalandığı sırada Başkan Joe Biden, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'nde golf oynuyordu. ABD Gizli Servisi sözcüsü Anthony Guglielmi, olayın Başkan'ın Pazar günkü planları üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını söyledi.



Bir Beyaz Saray yetkilisi de Başkan'ın kazayla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve sonik patlama sesinin Andrews Hava Üssü'nden zayıf duyulduğunu kaydetti.



Olay, 1999 yılında kabin basıncını kaybeden ve içinde profesyonel golfçü Payne Stewart'ın da bulunduğu bir jetin ülke çapında amaçsızca uçtuğu kazayı hatırlattı. Jet Güney Dakota'da bir meraya düşmüş ve altı kişi ölmüştü.