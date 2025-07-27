Washington, Ukrayna krizini daha uzun zamana yaydı

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Stephen Wittkoff, Fox News'e verdiği özel röportajda Trump yönetiminin en önemli önceliklerinden birinin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek olduğunu açıkladı. Wittkoff, "Başkan'ın görev süresi bitmeden hem Ukrayna-Rusya çatışmasını çözmeyi, hem de Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.





Wittkoff açıklamasında Trump'ın görüşlerine atıfta bulunarak, "Başkan'ın da söylediği gibi bu savaş hiç başlamamalıydı. Bizim görevimiz bunu sonlandırmak olmalı. İnanıyorum ki bunu başarabiliriz ve bu dönemin en önemli başarılarından biri olacak" ifadelerini kullandı.





Ukrayna-Rusya barışı ve Orta Doğu çözümü





Wittkoff, Trump yönetiminin diplomasi atağını iki ana eksende yürüttüğünü belirtti: ilki Ukrayna-Rusya Barışı: "Eğer Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunları çözebilir ve bir barış anlaşması imzalanmasını sağlayabilirsek - ki bu gerçekleşmeli - bu büyük bir başarı olacak."





İkincisi ise Orta Doğu'da kalıcı çözüm: "İbrahim Anlaşmaları'nı genişletebilir, Gazze'de sağlam bir barış inşa edebilir ve Orta Doğu'da uzun vadeli istikrarı sağlayabilirsek, bunlar dönemin en önemli kazanımları olacak."





BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ile Çin Arasında Ukrayna Kavgası





Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son toplantısında ABD ve Çin delegeleri arasında Ukrayna savaşına dair sert bir tartışma yaşandı.





Amerikan temsilci Çin'i Rusya'ya askeri sanayi desteği sağlamakla suçlarken, Pekin yönetimi bu iddiaları kesin bir dille reddetti.





ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Vekili Dorothy Shea, Çinli mevkidaşlarına yönelik sert bir çıkış yaparak, "Çin, Rusya'nın askeri-endüstriyel kompleksini besleyen ekipman sevkiyatlarını derhal durdurmalıdır" ifadelerini kullandı. Shea, Pekin yönetiminin Ukrayna'daki savaşın uzamasına dolaylı yoldan katkı sağladığını öne sürerek, "Rusya'nın savaş makinesini beslemeye son verin" çağrısında bulundu.





Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Şuang, ABD'nin suçlamalarını "temelsiz" olarak nitelendirdi. "Çin, Ukrayna krizinin başından beri tarafsız ve dengeli bir pozisyon benimsemiştir" diyen Geng, "Pekin hiçbir tarafa silah tedarik etmemiştir ve çatışmaya dahil değildir" açıklamasını yaptı.





Çinli diplomat, Washington yönetimine de çarpıcı bir eleştiri yönelterek, "ABD, sorumluluğu başkalarına yüklemek yerine ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerinin başlatılması için daha yapıcı adımlar atmalıdır" dedi.





Geng, ABD'yi uluslararası toplumu kutuplaştırmakla suçlayarak, "Tarafları daha fazla karşı karşıya getirecek kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmalıdır" uyarısında bulundu. Çin temsilcisi, Ukrayna krizinin çözümü için "siyasi diyaloğun" tek yol olduğunu vurguladı.