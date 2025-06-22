Washington’un eylemine Rusya tepkili!

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) konuya müdahil olması gerektiğini belirtti.





Bakanlık açıklamasında, "Özellikle BM Güvenlik Konseyi üyesi bir ülkenin bu tür saldırıları düzenlemesi endişe vericidir" ifadelerine yer verdi. IAEA'nın "siyasi tarafsızlık maskesi altına sığınmadan" net bir tutum sergilemesi gerektiği vurgulandı.





Resmi açıklamada, "Bu eylemin radyolojik sonuçları henüz değerlendirilmedi ancak şimdiden bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden tehlikeli bir tırmanma sürecinin başladığı açık" denildi.





Medvedev: “ABD Yeni Bir Savaş Başlattı"





Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, "Barışçı başkan imajıyla gelen Donald Trump'ın yeni bir savaş başlattığını" iddia etti.





Medvedev, "ABD kendini kara operasyonu ihtimali olan yeni bir çatışmaya sürükledi" değerlendirmesinde bulunurken, İran'ın nükleer altyapısının büyük ölçüde zarar görmediğini, bu nedenle uranyum zenginleştirme çalışmalarını sürdürebileceğini öne sürmüştü.





Rosatom: Buşehr Nükleer Santrali'nde durum normal





Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihachev, Buşehr Nükleer Santrali'ndeki durumun stabil olduğunu ve ABD'nin 22 Haziran'daki saldırılarının bu bölgeyi etkilemediğini açıkladı.





Lihachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail'le, santralin yeni ünitelerinin inşasında çalışan Rus personelinin güvenliği konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.





Bazı Rus uzmanların tahliye edildiği, kalan personel için de acil tahliye planlarının hazır olduğu ifade edildi.





Diğer Küresel Tepkiler





Dünya medyasının ortak vurgusu, saldırıların bölgede tehlikeli bir tırmanışa yol açma potansiyeli olduğu yönünde.





Uzmanlar, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması veya bölgesel proxy güçlerini harekete geçirmesi halinde küresel enerji arzının sekteye uğrayabileceği uyarısında bulunuyor.





ABD'nin 13.6 tonluk GBU-57 MOP bunker kıran bombalarını ilk kez operasyonda kullanması da askeri çevrelerde stratejik bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor.





Diplomatik kaynaklar, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanma ihtimalini değerlendirdiğini bildiriyor.