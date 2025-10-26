Washington’un Rusya’nın finans ve petrol sektörünü bitirme planı

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD, 22 Ekim'de Rus petrol üretiminin büyük kısmını kontrol eden LUKOIL ve Rosneft'e yaptırım uyguladı. Bu önlemler, şirketlerin ABD'deki tüm varlıklarının dondurulmasını ve Amerikan şirketlerinin onlarla iş yapmasının yasaklanmasını içeriyor. Bu karar, Moskova Borsası endeksinde %3'ün üzerinde bir düşüşe neden oldu. ABD'yi takip eden Avrupa Birliği de 23 Ekim'de Rusya'ya yönelik kendi yaptırım paketini kabul etti.





Fakat Reuters ajansının haberine göre, ABD yönetimi Rus ekonomisinin temel sektörlerini hedef alan yeni bir yaptırım paketi hazırlığı içerisinde. Ajansın diplomasi çevrelerine dayandırdığı haberde, bu yaptırımların özellikle Rus bankacılık sektörü ve petrol altyapısına odaklanacağı belirtiliyor.





Ukrayna'nın Talebi ve ABD Tepkisi





Haberde, Ukraynalı yetkililerin geçen hafta ABD'ye, tüm Rus bankalarının dolar işlemlerini yapan finansal sistemden (SWIFT benzeri) tamamen çıkarılması da dahil olmak üzere yeni yaptırımlar önerdiği bilgisi yer aldı. ABD yönetiminin bu kapsamlı talebe nasıl yanıt vereceği ise henüz netlik kazanmış değil.





Reuters'ın kaynaklarına göre, ABD Senatosu'ndaki bazı üyeler, daha önce askıya alınmış olan sert yaptırım yasası tasarısını tekrar gündeme getirme çabalarını yoğunlaştırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir yaptırım paketini desteklemeye hazır olduğu, ancak bunu hemen onaylamasının pek olası olmadığı ifade ediliyor.





Daha ciddi bir adım olarak, AB'nin ABD'yi takip ederek LUKOIL'e yaptırım hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor. Politico'ya konuşan bir AB yetkilisi, Brüksel'in şirketle işlem yasağı üzerinde çalıştığını ifade etti. Enerji uzmanı Stanislav Mitrahoviç, LUKOIL'in devlet şirketlerine kıyasla daha yumuşak muamele gördüğünü, ancak yine de Avrupa'daki varlıklarını (Bulgaristan ve Romanya'daki rafineriler, Balkanlar'daki benzin istasyonları) satmaya zorlanabileceğini belirtti. Mitrahoviç, "Sorun sadece satıp satmamak değil, hangi koşullarda satacağı. Çatışma uzadıkça daha sert kararlar alınma ihtimali artıyor" dedi.





Rusya'nın Tepkisi: "Ekonomimiz Önemli Etkilenmeyecek"





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve AB'nin son yaptırım paketlerine tepki göstererek, bu önlemlerin Rus ekonomisi üzerinde "önemli bir etkisinin olmayacağını" açıkladı.





Putin, ABD'nin Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımlarını "Rusya'ya yönelik bir baskı girişimi" olarak nitelendirdi ve ekledi: "Hiçbir kendine saygısı olan ülke baskı altında bir şey yapmaz." Yaptırımları "dostane olmayan bir eylem" olarak değerlendiren Putin, bu adımın Rusya-ABD ilişkilerini güçlendirmediğini vurguladı.





Uluslararası Yansımalar





Bu gelişmeler, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik baskının giderek yoğunlaştığını gösteriyor. Özellikle bankacılık sektörüne yönelik olası kapsamlı yaptırımların, Rus ekonomisi ve uluslararası ticareti üzerinde çok daha derin etkileri olabilir. Trump yönetiminin izleyeceği strateji, Rusya ile ABD arasındaki ekonomik ve diplomatik gerilimin seviyesini belirlemede kritik bir öneme sahip olacak.