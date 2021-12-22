Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın güvenlik garantisiyle ilgili önerinin oldukça net olduğunu, karşı tarafın da görüşmelere net mesajlarla gelmesini umduklarını belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın güvenlik garantisiyle ilgili önerinin oldukça net olduğunu, karşı tarafın da görüşmelere net mesajlarla gelmesini umduklarını belirtti.





Peskov, bugünkü basın toplantısında, “Önerilerimiz somut ve oldukça net biçimde formüle edildi. Washington ve diğer Avrupa başkentlerine iletildi. Partnerlerimizin, karşı tarafın da önümüzdeki görüşmelere net biçimde formüle edilmiş pozisyonlarla gelmesini umuyoruz” ifadesini kullandı.





Rusya’nın güvenliğini tehdit eden süreçlerle ilgili temel noktaların olduğunu söyleyen Peskov, “Ama her halükarda, Putin’in de dün söylediği gibi, görüşmelere ilgi duyuyoruz. Bu görüşmeleri istiyoruz. Tabii görüşmeler birbirimizin pozisyonlarını değerlendirmek içindir” dedi.





Sözcü, Rusya’nın taviz veremeyeceği prensip konularla ilgili soru üzerine, “Hayır. Şimdi bunu yapmayacağım. Gelin bu görüşmeleri, tarihin belirleneceği anı bekleyelim. Ama tarafların bu görüşmeye hazır olduğunu doğrulaması bile iyi” yanıtını verdi.





“Görüşme olabilir de olmayabilir de” diyen Peskov, gerekirse tarihin çok hızlı belirleneceğini söyleyerek, “Ama henüz net anlaşma yok” dedi.



