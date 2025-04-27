Washington ve Londra’dan gelen açıklamalara göre Ukrayna krizi yakında çözülecek

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna’nın bir barış anlaşmasına varmaya çok yakın olduğunu açıkladı.

Aynı şekilde İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’daki çatışmalarda yaz aylarına kadar bir ateşkes ilan edilebileceğini umduğunu belirtti.Washington ve Londra’nın bu açıklamaları geçici değil, kalıcı bir ateşkes umudunu artırıyor. Mart ayı başında Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik bir plan sunmuştu.Ayrıca, 25 Nisan’da Amerikan basını, Washington’un Ukrayna krizine ilişkin çözüm planının bazı detaylarını ortaya koydu. Plana göre ABD, Kırım’ı resmen Rusya toprağı olarak tanımaya hazır. Ayrıca, Luhansk, Zaporijya, Donetsk ve Herson bölgelerinin de fiilen Rusya’ya ait olduğu kabul edilecek.Aynı gün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması konusu ele alındı.Trump, geçtiğimiz Cuma günü açıklamada barış anlaşması sürecinin “sorunsuz şekilde ilerlediğini” vurgulamıştı.Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamada, “Çoğu kritik madde üzerinde uzlaşıldı. Şimdi taraflar en üst düzeyde bir araya gelip bu çatışmaya son vermelidir. Kan dökülmesini hemen durdurun!” ifadelerini kullandı.Trump’ın bu açıklaması, Vatikan’da Papa Francis’in cenaze töreni öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı kısa görüşmenin ardından geldi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, görüşmenin “çok verimli” geçtiğini belirtmiş, detayların daha sonra paylaşılacağını duyurmuştu.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da iki liderin görüşmesini “yapıcı” olarak nitelendirmişti.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’daki çatışmalarda yaz aylarına kadar bir ateşkes ilan edilebileceğini umduğunu belirtti. The Telegraph’ın haberine göre Starmer, ateşkesin tüm taraflar, özellikle de Ukrayna tarafından kabul edilebilir şartlarda olması gerektiğinin altını çizdi.Bunun yanında İngiliz Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Londra’nın Ukrayna’ya asker gönderme planlarından vazgeçmeye niyetli olmadığını ifade etti.