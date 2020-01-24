



Fransız Parlamentosu, Aralık ayı sonunda "dörtlü çete" ve "GAFA şirketleri" olarak bilinen Amerikan internet devleri Google, Apple, Facebook ve Amazon'dan gelirlerinin yüzde 3'ü oranında vergi alınması yönündeki yasayı kabul etmişti. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'dan bu kararı geri çekmesini, aksi taktirde bu ülkeden alınan şampanya, deri ürünleri ve lüks tüketim ürünlerine vergileri artıracağını açıkladı.





Bu açıklamadan yalnızca 2 ay sonra, Davos'ta ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin ile görüşen Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 500 milyon Euro'luk vergi taksitlerini Aralık ayına kadar askıya aldıklarını açıkladı. Le Maire, Amerika ile ticaret savaşına girmenin iki tarafın da yararına olmadığını belirterek, "Sorunun OECD tarafından yürütülen 'uluslararası dijital vergisi' çalışmaları çerçevesinde çözüleceğini, çözülmezse Aralık ayında yeniden eski uygulamaya dönüleceğini" açıkladı. Le Maire, " 2020 yılında şirketler adil bir vergi ödeyecek. Ya OECD nezdinde uluslararası bir çözüm olacak, ya da ulusal çözüme geri döneceğiz" dedi.





Trump ve Macron anlaştı





Washington ve Paris arasındaki uzlaşmada, geçtiğimiz Pazar günü Trump ve Macron'un yaptığı telefon görüşmesi etkili oldu. İki lider, bir ticari savaşın kimsenin işine yaramayacağı ve müzakerelere şans verilmesi yönünde karar aldı, 2021 yılından itibaren yeni bir uluslararası vergi oluşturulması konusunda görüş birliğine vardı. Konu, önümüzde sonbaharda Riyad'da toplanacak olan G-20 zirvesinde ele alınacak. İki liderin, Amerika'da 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından konunun kesinlşmesi üzerinde anlaştığı da belirtildi.





Amerika'nın OECD toplantılarında "isteğe bağlı vergi" sistemini gündeme getirmesi Avrupa'yı endişelendiriyor. Fransız Bakan Le Maire, Davos'tan yaptığı açıklamada, "OECD bazında isteğe bağlı vergi üzerinde çalışılması doğru bir nokta değil. Şimdi bu öneri artık masada değil. Elbette vergi ödeyip ödememe kararını şirketlere bırakamayız" diye konuştu.





GAFA ülkelerine vergi uygulamak isteyen tek ülke Fransa değil. AB içinde İtalya ve Avusturya da Fransa benzeri bir yasayı yürürlüğe koyarken, Belçika ve İspanya da internet devlerini vergilendirecek bir yasayı geçirmeye hazırlanıyor.





AB ile ticaret anlaşması





Davos zirvesine katılan Başkan Donald Trump, Çin ile varılan ticaret uzlaşmasının ardından Avrupa Briliği ile de uzlaşmak istediğini açıkladı. Davos'tan Fox Business Network kanalına konuşan Trump, "Çin ile uzlaşmayı bitirmek istiyordum. Çin ve AB ile aynı anda uğraşmak istemiyordum. Eğer AB ile uzlaşmaya varamazsak, AB otomotiv sektörüne yüzde 25 oranında vergi uygularız" diyerek, AB'ye tehditlerini sürdürdü.





Davos zirvesine katılan AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen de, ABD ile "teknoloji, ticaret ve enerji" alanlarını kapsayan bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti. Bu anlamda heyetlerin önümüzdeki haftalarda bir araya geleceğini açıkladı.