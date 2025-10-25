Washington Zelenskiy’yi toprak tavizine ikna etmeye mi çalışıyor?

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes arayışı sürerken İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya ABD yapımı Tomahawk seyir füzelerinin transferine ilişkin görüşmelerin halen sürdüğünü açıkladı.





Starmer, Sky News'e yaptığı açıklamada, "Bu konu kapamış değil, bu konu üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.





Starmer ayrıca, İngiltere'nin son günler ve haftalarda Ukrayna'ya önemli miktarda füze yerleştirdiğini ve bu füzelerin menzilinin artırılması fikrini desteklediklerini de sözlerine ekledi.





ABD'nin Tutumu ve Uluslararası Kamuoyunda Yankılar





Starmer'ın bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önceki açıklamalarıyla çelişiyor gibi görünüyor. Trump, 17 Ekim'de Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Ukraynalı liderden Tomahawk füzelerinin kısa sürede teslimatını beklememesi gerektiği uyarısında bulunmuştu.





Ayrıca Trump, Amerikan askerlerinin altı aydır Tomahawk kullanımı konusunda eğitim aldığını, ancak bu bilgiyi diğer ülkelerle paylaşmayacaklarını ifade etmişti.





İngiltere'nin Tomahawk transferi konusundaki bu ısrarı, Batılı müttefikler arasında Ukrayna'ya verilen askeri destek kapsamında yeni bir aşamaya da işaret ediyor. Uzun menzilli bu füzelerin Ukrayna'ya sağlanması, savaşın seyri üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Ancak bu tür bir adım, Rusya ile Batılı güçler arasındaki gerilimi daha da artırma riski taşıyor.





Whitkoff, Zelenskiy ile Toprak Tavizi Vermesini Görüştü





Bloomberg haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Whitcoff'un, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da geçen hafta yapılan görüşmede, Zelenskiy'i Rusya'ya toprak tavizi vermeye ikna etmeye çalıştığını iddia etti.





Ajansın konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberde, "Toplantı sırasında Whitcoff, Zelenskiy'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'ı Rusya'ya bırakma talebini kabul etmeye tekrar teşvik etti" ifadelerine yer verildi.





Trump ve Zelenskiy arasındaki buluşmanın üzerinden bir hafta geçti. Amerikan medyasına konuşan kaynaklar, müzakerelerin "sert geçtiğini" belirtti. Görüşmelerin ardından Zelenskiy, Rusya ve Ukrayna'nın "şu an bulundukları yerde durmaları gerektiğini" söylemiş, bölge sorununu ise "hassas ve en karmaşık mesele" olarak nitelendirmişti.